i Autor: Cyfra Sport Thomas Thurnbichler, Kamil Stoch

Ostateczna decyzja

Thomas Thurnbichler bez litości. Kamil Stoch musi przełknąć gorzką pigułkę, klamka zapadła

Grzegorz Kuś 17:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Thomas Thurnbichler robi, co może, aby przywrócić polskich skoczków do najwyższej formy. Po nieudanych weekendach w Ruce i Lillehammer postanowił wstrząsnąć zespołem, co odbiło się m.in. na Kamilu Stochu. Jeden z liderów kadry musi przełknąć gorzką pigułkę. Thurnbichler podjął bezlitosną decyzję.