Thomas Thurnbichler bez ogródek o Kamilu Stochu! Takich słów o liderze polskich skoczków już dawno nie było

Od początku sezonu 2022/23 Pucharu Świata w skokach narciarskich, Dawid Kubacki do spółki z Piotrem Żyłą udowadniają, że są w wybornej formie. Nieco gorzej sprawy miały się u Kamila Stocha, który niezłe skoki przeplatał słabszymi i ciągle czegoś brakowało do sukcesu. To zmieniło się podczas kwalifikacji w Innsbrucku, przed trzecim konkursem Turnieju Czterech Skoczni. Stoch pofrunął jak ptak i nie oddal prowadzenia aż do skoku Dawida Kubackiego, który ostatecznie zajął pierwsze miejsce. Po zawodach trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler nie ukrywał więc radości.

Po fenomenalnym skoku na odległość 126 metrów, z twarzy Kamila Stocha nie schodził uśmiech i trudno się dziwić. Jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich wreszcie zaprezentował się tak, jak w przeszłości i nie dał rywalom szans. Naturalnie więc Thomas Thurnbichler odnotował to, co podobało mu się w podejściu Kamila Stocha do skoku w kwalifikacjach.

- Dawid był dzisiaj fenomenalny i wykonał świetną pracę. Poprawił wszystko, o czym mu mówiłem. Jestem też bardzo zadowolony ze skoku Kamila. Wyglądał dzisiaj bardzo dobrze i to jest taki Kamil Stoch, którego bardzo dobrze znamy. Widać było u niego luz. Wszystko w jego próbie wyglądało tak, jak miało wyglądać - powiedział na antenie "Eurosportu" trener kadry A komentując skoki Kubackiego oraz Stocha. Przy okazji podsumował on również słaby występ Piotra Żyły mówiąc, że ten spóźnił swój skok.