i Autor: AP PHOTO O której godzinie skoki dzisiaj 1.01.2024 Nowy Rok Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa O której dzisiaj skoki narciarskie 1 stycznia 2024

72. TCS

W głowie się nie mieści, czego dokonał Kamil Stoch. Nikt przez lata tego nie powtórzył, statystyka zwala z nóg

MSK 15:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W piątek kwalifikacje do ostatniego konkursu 72. Turnieju Czterech Skoczni. Niemieccy kibice nerwowo spoglądają w klasyfikację generalną rywalizacji o Złotego Orła. Ryoyu Kobayashi ma tylko 4,8 pkt przewagi nad Andreasem Wellingerem po sześciu turniejowych próbach. Przewaga Japończyka nad Niemcem jest więc minimalna, a odrobić ją można w jednym skoku. Czy wydarzy się to w Bischofshofen? Historia mówi, że będzie o to trudno, a głównym bohaterem tej najnowszej jest... Kamil Stoch.