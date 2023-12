W końcu wyszło na jaw, kto mógł zostać trenerem polskich skoczków. Szkoleniowiec gryzł się w język, dobitne słowa o Thurnbichlerze

Adam Małysz się wścieknie widząc, co wyprawiają polscy skoczkowie. Dramat to mało powiedziane

Po rozstaniu z Michalem Doleżalem po zakończeniu sezonu 2021/22 nie brakowało plotek dotyczących kolejnego trenera reprezentacji Polski. W grę wchodziło wiele znanych nazwisk, a niektóre "medialne" kandydatury mogły robić spore wrażenie. Mówiło się bowiem o najgłośniejszych nazwiskach w skokach narciarskich. PZN postanowił jednak dać szansę młodemu szkoleniowcowi i jak wiadomo, zatrudnił Thomasa Thurnbichlera. Okazuje się, ze związek prowadził rozmowy również Alexandrem Stoecklem, co trener potwierdził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Może trochę w tym prawdy jest. To jednak zamierzchłe sprawy - powiedział trener Norwegów zapytany o rozmowy z PZN. Austriak nie chciał jednak rozwijać tego tematu i nie zagłębiał się w szczegóły negocjacji. - Nie chcę rozmawiać o szczegółach, bo to już było, minęło - stwierdził. Jednocześnie ocenił Thurnbichlera. - Polska wybrała bardzo dobrego trenera, Thomasa Thurnbichlera. Dajcie mu czas. To młody człowiek, z wielkimi ambicjami. Potrzebuje chwili, by skomponować drużynę, by działała tak, jak on chce. Zobaczycie tego wyniki w przyszłości - uważa Stoeckl.

Trener zapytany został również o możliwe przyczyny bardzo słabej formy polskich skoczków. - Wystąpiły problemy z techniką u konkretnych zawodników. Wydaje mi się, że Polacy idą do przodu i przynajmniej w pojedynczych skokach pokazują dobry poziom. Jestem pewny, że już niedługo wrócą do czołówki - ocenił szkoleniowiec.