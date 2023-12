Wielka rewolucja w polskich skokach? Może dojść do zwolnień w reprezentacji, pilne ustalenia mediów!

Będziemy świadkami wielkiej rewolucji w polskich skokach narciarskich? Jak donosi "sport.pl", w drużynie narodowej może dojść do rotacji nazwisk, co spowodowane jest słabymi wynikami Polaków w trakcie sezonu Pucharu Świata. Jeśli potwierdzenia mediów się sprawdzą, dojdzie do wielkiego przetasowania.

Rewolucja w polskich skokach narciarskich? Media donoszą o zmianach!

Jak donosi "sport.pl", w sztabie polskiej kadry może dojść do zmian. O ile Thomas Thurnbichler ma utrzymać swoją posadę, o ile z pozostałymi trenerami sprawa nie jest oczywista. Adam Małysz ma nie mieć jeszcze konkretnego planu, ale zmiany najdą.

- Na ten moment dni sztabu kadry A w obecnym kształcie są raczej policzone. Nawet jeśli Adam Małysz, czy ktokolwiek w związku nie ma jeszcze konkretnego planu, to trudno sobie wyobrazić, by wiosną sztab kadry pozostał ten sam - pisze "sport.pl".

- - Jeśli w dyspozycji Polaków nie będzie postępu, to być może zmiany pojawią się nawet wcześniej. Jeśli Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się od katastrofalnych skoków w Oberstdorfie, a forma nie wróci na PolSKI Turniej, to presja będzie się tylko zwiększać. Osoby odpowiedzialne za błędy popełnione w trakcie przygotowań do tego sezonu, czy ogółem w trakcie pracy z kadrą, poniosą ich konsekwencje. To nie dotyczy tylko najważniejszych postaci wokół niej, a wszystkich, którzy przyczynili się do kryzysu - podkreślił Jakub Balcerzak.