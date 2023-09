Wielkie problemy polskich skoczków? Zrobią to, a będą zdyskwalifikowani! Ta decyzja wzbudza wielki strach

Niektórym zrobi się niedobrze, gdy zobaczą, co ugotowała Justyna Żyła. Naprawdę podała to ukochanemu

Wielkie problemy dotkną polskich skoczków narciarskich? Według informacji medialnych FIS planuje dość dużą reformę, która może całkowicie zmienić zawody Pucharu Świata i doprowadzać do większej ilości dyskwalfikacji. Mówimy tutaj o używaniu fluoru w smarach, które do tej pory były stosowane w nartach, aby zwiększyć ich prędkość. Za wyczucie substancji w nartach mają grozić dyskwalifikacje. Czy dotknie to także polskich sportowców?

Wielkie problemy skoczków narciarskich. Przepisy mogą zmienić zasady

Zakaz fluoru w smarach do nart spowodowany jest decyzją Unii Europejskiej, która zakazała używania pewnych związków fluoru ze względu na ich rakotwórczość. Teraz FIS zyskał techonologię, która może sprawdzać zawartość substancji w nartach i zamierza prowadzić wyrywkowe kontrole w trakcie zawodów Pucharu Świata. Obecność fluoru, w nawet najmniejszej formie, może prowadzić do dyskwalifikacji, co już teraz niepokoi wszystkie osoby związane ze sportami zimowymi.

- Martwi mnie straszna losowość testów nart. Raz narta przechodziła pozytywną weryfikację, a raz nie. I to ta sama. Wygląda na to, że wystarczy drobny pyłek, który może oznaczać problemy. Wszyscy są zaniepokojeni sytuacją, bo nie ma zbyt wielu informacji dotyczących tego, jak to wszystko będzie działało. Nikt z nas nie ma tej maszyny, by zobaczyć, jak to się spisuje - mówi w rozmowie z "Interią" Marcin Orłowski, trener Maryny Gąsienicy-Daniel, polskiej alpejki.