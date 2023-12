Wiemy, jakie wykształcenie ma Kamil Stoch. Zrobił to mimo wielu przeszkód

Marzenia Ewy Bilan-Stoch zostały drastycznie zniszczone. Łzy same cisną się do oczu. Jej wyznanie o zdrowiu przytłacza

Kamil Stoch to jeden z najwybitniejszych skoczków w historii. Trzy złota olimpijskie, brąz zdobyty z drużyną, mistrzostwo świata, dwie Kryształowe Kule i trzykrotny triumf w Turnieju Czterech Skoczni to jego najważniejsze skalpy. Możemy jeszcze dopisać do nich wicemistrzostwo świata w lotach. Żeby wyliczyć wszystkie sukcesy skoczka z Zębu potrzebny jest solidny notes i sprawnie działający kalkulator. W tym sezonie 36-latek próbuje odzyskać formę, początek cyklu 2023/24 był dla niego słaby i zmusił go do odpuszczenia weekendu Klingenthal oraz wybrania się na spokojny trening w Eisenerz.

Mimo że od lat jest jedną z czołowych twarzy cyklu i niemalże cały rok spędza na walizkach, to jednak znalazł również czas dla rozwoju w zakresie edukacji. Kilka lat temu obronił pracę magisterską w dziedzinie, która jest mu niezwykle bliska.

W maju 2006 zdał maturę, a w 2012 roku, będąc już dwukrotnym olimpijczykiem, a mając przed sobą eksplozję formy - zdobył tytuł magistra. Obronił pracę magisterską na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

