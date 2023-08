Zdjęcie Dawida Kubackiego z córką wzruszyło kibiców do łez. Marta Kubacka musiała to pokazać, komentarzom nie było końca

To, co Marcelina Ziętek i Piotr Żyła wyprawiali przy skoczni wielu zszokuje! Nagranie trafiło do sieci, "niesamowite przeżycie"

Dawid Kubacki w minionym sezonie przez długi czas walczył o zwycięstwo w Pucharze Świata, a później miał wielkie szanse na podium w tym cyklu. Niestety, poważne problemy zdrowotne jego żony sprawiły, że Kubacki wycofał się z rywalizacji tuż przed jej końcem i ostatecznie zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na szczęście po kilku miesiącach ze zdrowiem Marty Kubackiej jest już zdecydowanie lepiej i rodzina może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Teraz Kubaccy spędzają razem wakacje, czym chwalą się w mediach społecznościowych i na co bardzo emocjonalnie reagują polscy fani.

Rozczulające zdjęcie Kubackiego z córką

Dawid Kubacki przeżywał w ostatnich miesiącach prawdziwy rollercoaster. Z jednej strony walka o najwyższe cele w skokach oraz narodziny drugiej córeczki, z drugiej wycofanie się z końcówki sezonu i choroba żony. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie polski skoczek znów będzie mógł skupić się przede wszystkim na sporcie, ale póki co odpoczywa, by nabrać sił.

Kubaccy wybrali się na urlop raczej poza granice naszego kraju. Choć nie ujawnili, gdzie spędzają urlop, to palmy w tle na ich zdjęciach sugerują raczej ciepłe kraje. Teraz Marta Kubacka udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia swojej ukochanej rodziny – Dawida trzymającego starszą córkę na rękach oraz młodszą córkę, która... smacznie śpi w wózku. Wszystko wskazuje na to, że para bardzo przyjemnie spędza czas, a fani zalali ich prawdziwą falą komentarzy: „Udanego wypoczynku. Super ujęcie córeczki”, „Relax pierwsza klasa. Mała księżniczka wie jak wypoczywać”, „Miło was widzieć. Cudownego wypoczynku”, „słodziaki”, „pięknych wakacji”, „Udanego wypoczynku” - to tylko część z wielu wpisów.

Dawid Kubacki złotym medalistą Igrzysk Europejskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.