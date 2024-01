Agnieszka Radwańska bezpośrednio wypaliła o Idze Świątek. Podkreśliła to z całą mocą, emocjonalna wypowiedź

Iga Świątek nieustannie potwierdza, że pierwsze miejsce w rankingu WTA i miano najlepszej tenisistki na świecie należy się jej, jak nikomu innemu. Choć w poprzednim sezonie nie brakowało trudniejszych momentów, Polka zdołała przełamać kryzys i w końcówce rozgrywek znów nie miała sobie równych. Nie było więc zaskoczenia, że Świątek wygrała plebiscyt Przeglądu Sportowego na najlepszego polskiego sportowca 2023 roku. Inne rozstrzygnięcie uznawane byłoby za dużą niespodziankę, a wręcz sensację.

Aż wgniotło nas w fotel po tym, co zrobiła Iga Świątek. Obok tego nie da się przejść obojętnie

Radwańska zachwyca się Świątek

Podobnego zdania jest Agnieszka Radwańska, która w rozmowie z TVP Sport nie szczędziła komplementów liderce rankingu WTA. - Nie zakładałam, że może być inaczej. Nie po takim sezonie, jaki miała Iga. W takich plebiscytach często na pierwsze miejsce zasługuje kilka osób. Teraz też mieliśmy dużą konkurencję. Iga swoimi sukcesami przebiła wszystko. Po raz kolejny pokazała, jak dominuje w tym sporcie i jak sobie radzi z presją - powiedziała była tenisistka.

Radwańska zauważa również, że Świątek robi nieustanne postępy, co widać choćby na nawierzchni trawiastej, gdzie warszawianka nie radziła sobie zbyt dobrze. - Widać, że jest zupełnie inaczej mentalnie nastawiona do trawy. Wychodzi tam z myślą, że coś może zdziałać na tej nawierzchni. Można było zaobserwować więcej "czutki". Na trawie piłka odbija się bardzo nisko i nie można wszystkiego skończyć z góry. Iga radzi sobie tam coraz lepiej. Największym sukcesem jest to, że potrafi grać wszędzie i utrzymuje swój poziom od początku do końca sezonu - oceniła Radwańska.