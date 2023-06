Agnieszka Radwańska wyjechała z Polski w ważnym celu. Pokazała wymowne zdjęcia, z niczym się nie kryła

Agnieszka Radwańska zakończyła karierę w 2018 roku, ale w ostatnich miesiącach mocno przypomniała o sobie kibicom tenisa. W zeszłym roku kilkukrotnie pojawiła się na korcie, m.in. podczas charytatywnego wydarzenia na rzecz Ukrainy zorganizowanego przez Igę Świątek. Doszło tam do wymarzonego seta pomiędzy dwoma najlepszymi polskimi tenisistkami, w którym górą była "Isia". Krakowianka nie zamierza jednak wracać do zawodowego touru i z podziwem obserwuje popisy Świątek. Zresztą nie tylko jej, bo Hubert Hurkacz także przyczynia się do rozwoju tenisa w Polsce, a Radwańska mocno kibicuje każdemu polskiemu zawodnikowi. Świadczy o tym m.in. jej ostatni wyjazd do Paryża, gdzie trwa wielkoszlemowy turniej Roland Garros. 34-latka nie mogła sobie odmówić takiej okazji i wybrała się z przyjaciółką do stolicy Francji!

Agnieszka Radwańska wyjechała z Polski. Na żywo kibicuje Idze Świątek

Paryski wyjazd rozpoczął się w piątek rano, o czym Radwańska poinformowała fanów zdjęciem z lotniska opublikowanym w mediach społecznościowych. Już kilka godzin później była ona na trybunach jednego z kortów kompleksu Roland Garros i kibicowała Hubertowi Hurkaczowi. Niestety, jej doping nie pomógł najlepszemu polskiemu tenisiście, który w pięciu setach przegrał mecz III rundy z Juanem Pablo Varillasem i pożegnał się z turniejem. To nie popsuło humoru "Isi" na cały weekend. Następnego dnia już przed godziną 11 przechadzała się po Paryżu w pobliżu Wieży Eiffla. Głównym sobotnim punktem był jednak mecz Igi Świątek z Xinyu Wang.

Radwańska jeszcze przed rozpoczęciem spotkania III rundy turnieju kobiet pojawiła się na obiekcie Rolanda Garrosa i wraz z przyjaciółką udała się na zakupy. Kobiety sprawiły sobie turniejowe pamiątki, a następnie przeniosły się na kort im. Philippe'a Chatrier, gdzie Świątek rozgromiła Chinkę. Tym razem doping "Isi" przyniósł efekt, bo liderka światowego rankingu w nieco ponad 50 minut zameldowała się w 1/8 finału. To mocno ucieszyło Radwańską, która być może zostanie w Paryżu dłużej i będzie wspierała młodszą koleżankę w drugim tygodniu wielkoszlemowej imprezy.

Agnieszka Radwańska wyjechała z Polski do Paryża