Agnieszka Radwańska zrobiła to po raz kolejny! Aż serce rośnie, kibice tenisistki byli wniebowzięci

Podczas tegorocznego turnieju Australian Open nie wszystko idzie po myśli polskich zawodników, a tym bardziej kibiców. Po tym, jak z rywalizacji odpadli Iga Świątek i Hubert Hurkacz, wielu fanów spodziewało się, że wśród najlepszych zawodników i zawodniczek zabraknie reprezentanta Biało-czerwonych, jednak wtedy jak z kapelusza wyskoczyła Magda Linette, której udało się dotrzeć jak na razie do półfinału. To jednak nie koniec, bo masę powodów do radości fanom tenisa dostarczyła również Agnieszka Radwańska.

Radwańska najlepsza podczas Australian Open! Polka wygrała turniej legend

Polska tenisistka, która przed laty była naszą najlepszą rakietą zgodziła się wziąć udział w turnieju legend Australian Open w deblu, na który organizatorzy zaprosili trzy pary zawodniczek. Radwańska zagrała razem ze Słowaczką Danielą Hantuchovą i w czwartek odniosła drugie zwycięstwo, zapewniając sobie wygraną w turnieju legend. Polka i Słowaczka ograły Ivę Majoli i Barbarę Schett 6:3, 6:3.

Agnieszka Radwańska zrobiła to po raz kolejny! Aż serce rośnie, kibice Polki znów mogli cieszyć się jej sukcesem

- To niesamowite uczucie móc dzielić kort z tymi wszystkimi dziewczynami. To bardzo miłe. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku - powiedziała po wygranej Agnieszka Radwańska od razu zapowiadając, że najpewniej nie odmówi kolejnych zaproszeń do udziału w turniejach legend, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze okazję do oglądania byłej najlepszej polskiej tenisistki na kortach.

