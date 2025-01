Alcaraz – Djokovic RELACJA NA ŻYWO. Australian Open: Mecz Alcaraza z Djokoviciem dzisiaj 21.01.2025 [WYNIK LIVE]

Australian Open: Carlos Alcaraz – Novak Djokovic -:-, -:-

Dwóch znakomitych tenisistów dostarczy ogromnych emocji już we wtorek, 21 stycznia. Starcie prawdziwej legendy Novaka Djokovicia z młodym i dopiero budującym swoje dziedzictwo Carlosem Alcarazem przyprawia fanów o ciarki. W Australian Open zmierzą się dopiero po raz pierwszy. Do tej pory w serbsko-hiszpańskiej rywalizacji górą jest „Djoko”, który wygrał cztery z siedmiu spotkań. Czy Alcaraz doprowadzi do wyrównania bilansu? Na relację na żywo z meczu Alcaraz - Djoković zaprasza portal Sport.se.pl.

Australian Open 2025: Alcaraz - Djoković

Odśwież relację

