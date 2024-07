Alcaraz - Djoković relacja NA ŻYWO. Finał Wimbledonu live online. Finał Alcaraz - Djoković wynik dzisiaj 14.07.2024

Carlos Alcaraz - Novak Djoković -:-, -:-, -:-

Starcie legendy z rosnącą gwiazdą tenisa, walka doświadczenia z młodzieńczą werwą - tak w wielkim skrócie można zapowiedzieć to, co dziś wydarzy się na korcie centralnym na Wimbledonie. Po raz drugi z rzędu Carlos Alcaraz i Novak Djoković spotkają się w finale tego turnieju wielkoszlemowego i jak na razie to Hiszpan jest w tych pojedynkach lepszy, bo przed rokiem triumfował. Tym bardziej Serb będzie chciał się w trwającej edycji Wimbledonu odgryźć i sięgnąć po kolejny wielki triumf w swojej karierze. Alcaraz również może zapisać się dzisiaj w historii, bo ma szansę wyrównać rekord Rogera Federera, który jako jedyny w erze open wygrał swoje pierwsze cztery finały wielkoszlemowe. Obaj zawodnicy wiedzą, że czeka ich bardzo trudne spotkanie, bo przed rokiem tenisiści na korcie spędzili prawie pięć godzin.