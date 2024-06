Alcaraz - Zverev Relacja NA ŻYWO. Alcaraz zlał Zvereva w czwartym secie! Przed nami ostatnia partia

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev 2:2 (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, -:-)

Carlos Alcaraz i Alexander Zverev to tenisiści rozstawieni w Roland Garros z numerem "3" i "4". Dla Hiszpana będzie to mecz o trzeci wielkoszlemowy triumf w karierze, ale pierwszy w Paryżu. Z kolei Niemiec od lat należy do ścisłej światowej czołówki, jednak wciąż nie wygrał żadnego z czterech najważniejszych turniejów. Co więcej, tylko raz grał w finale, w którym był o włos od zwycięstwa, ale ostatecznie przegrał z Dominikiem Thiemem. Teraz Zverev po raz pierwszy zagra w finale Roland Garros i z pewnością zrobi wszystko, żeby wreszcie spełnić marzenie o wielkoszlemowym triumfie. Faworytem jest jednak Alcaraz, który po miesięcznej przerwie przed paryskim Szlemem zdołał dojść do najwyższej formy.

Alcaraz - Zverev WYNIK na żywo. Relacja live z finału Roland Garros

Świadczy o tym m.in. półfinałowe zwycięstwo 21-latka z Jannikiem Sinnerem, który od poniedziałku będzie nowym liderem rankingu ATP. W przypadku wygranej Alcaraza ze Zverevem, Hiszpan także przeskoczy ustępującego lidera, Novaka Djokovicia, i zajmie drugie miejsce na światowej liście. Zverev jest pewny utrzymania swojego 4. miejsca, ale w razie zwycięstwa w finale mocno zbliży się do Hiszpana i Serba. To pokazuje, o jaką stawkę toczy się niedzielny finał. Początek meczu Alcaraz - Zverev już o 14:30!