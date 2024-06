Alexander Zverev dogadał się w sądzie! Oskarżany o pobicie partnerki Niemiec uniknął kary!

Brenda Patea, była dziewczyna Alexandra Zvereva i matka jego dziecka, oskarżyła tenisistę o to, że ten dusił ją obiema rękami w nocy z 20 na 21 maja 2020 r. Jesienią 2023 r. Niemiec został ukarany przez sąd za znęcanie się nad partnerką. Mistrz olimpjski miał zapłacić grzywny w wysokości 450 tysięcy euro (ok. 2 mln złotych), ale tenisista twierdził, że jest niewinny, a oskarżenia to pomówienia i zemsta kobiety po nieudanym związku. To samo mówił, kiedy jedna z jego poprzednich dziewczyn, Rosjanka Olga Szarypowa oskarżała go o maltretowanie fizyczne i psychiczne.

Alexander Zverev pobił dziewczynę?! Jest decyzja sądu!

W prawie niemieckim prokuratura stosuje nakaz kary, gdy nie uważa procesu za konieczny, na przykład gdy sprawa jest stosunkowo prosta i istnieją przekonujące dowody na poparcie oskarżenia. Oskarżony ma prawo zaskarżyć decyzję sądu, co prowadzi do publicznego procesu. „Z mojej strony: całkowicie odrzucam zarzuty. Moi prawnicy zajmują się tą sprawą. Nic więcej na ten temat nie powiem" - poinformował Zverev po niekorzystnej dla niego decyzji sądu.

Proces miał odbyć się teraz, ale do niego nie dojdzie. Jak informuje "Bild", doszło do ugody. Prokurator, adwokaci Alexandra Zvereva i Brenda Patea jako współpowódka, dogadali się, a tenisista ma zapłacić grzywnę w wysokości 200 000 euro. Z tego 150 000 euro trafi do skarbu państwa, a 50 000 euro na fundusz zbiorowy dla instytucji charytatywnych.

W komunikacie prasowym prawnicy Alexandra Zvereva podkreślają, że zgodnie z prawem ich klient uważany jest za niewinnego: „Alexander Zverev za pośrednictwem swojego obrońcy zgodził się na takie stanowisko po prostu po to, aby skrócić postępowanie – szczególnie w interesie ich dziecka. Alexander Zverev nadal uważany jest za niewinnego. Ugoda nie wiąże się z uznaniem winy ani przyznaniem się do winy. Prawne domniemanie niewinności pozostaje nienaruszone.”

Alexander Zverev po raz kolejny był oskarżany przez byłą partnerkę o pobicie i znęcanie się. Wcześniej Olga Szarypowa w wywiadach twierdziła, że gwiazdor znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Maltretowana Rosjanka miała nawet być na skraju samobójstwa. - Pierwszy raz zdarzyło się to na początku związku, doszło do kłótni i on uderzył moją głową o ścianę z taką siłą, że aż padłam na podłogę - twierdziła Olga Szarypowa. - Raz w czasie jednego z turniejów wybiegłam z hotelu boso, pobita. Uciekłam, bo bałam się o swoje życie. On dusił mnie poduszką, wykręcał mi ręce. To nie była pierwsza i nie ostatnia sytuacja, kiedy podniósł na mnie rękę - dodała. - Bił mnie i znęcał się psychicznie. Ciągle powtarzał: "Jesteś niczym, nic nie masz. Ja mam pieniądze, sukces. A ty? Nic". Zverev przekonywał, że jest niewinny, a ATP wszczęło postępowanie.

Potem Alexandra Zvereva oskarżała Brenda Patea, niemiecka modelka, z którą kilka lat temu tenisista tworzył związek. Jego owocem jest dziecko. Po rozstaniu Patea twierdziła, że zrywa wszelkie kontakty ze Zverevem i nie chce, żeby gwiazdor w jakikolwiek sposób uczestniczył w życiu jej i ich córki. Potem jej prawnik zdradził, że Zverevovi zarzucana jest napaść, a prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie nakazu karnego.

