Aryna Sabalenka i Jessica Pegula zagrają w finale US Open. W półfinale Białorusinka pokonała 6:3, 7:6 Amerykankę Emmę Navarro. Pegula odrobiła straty i ograła w trzech setach 1:6, 6:4, 6:2 Czeszkę Karolinę Muchową. W ćwierćfinale wyeliminowała Igę Świątek (6:2, 6:4). 30-latka z USA po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej nie grała nawet w półfinale (przegrała sześć kolejnych ćwierćfinałów. Sabalenka to dwukrotna mistrzyni Australian Open (2023 i 2024).

Sabalenka - Pegula Kiedy finał kobiet US Open? O której godzinie?

Aryna Sabalenka i Jessica Pegula w finale US Open 2024 zagrają ze sobą już po raz ósmy. Bilans tej rywalizacji to 5-2 dla Białorusinki, która niedawno pokonała Amerykankę 6:3, 7:5 w finale turnieju WTA w Cincinnati. W poprzednim ich meczu górą była Pegula, która ograła Sabalenkę 6:4, 6:3 w fazie grupowej WTA Finals 2023 w Cincinnati. Na kortach twardych panie rozegrały cztery mecze, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2.

Kiedy finał Sabalenka - Pegula O której godzinie finał US Open kobiet?

Finał US Open kobiet zostanie rozegrany w sobotę 7 września 2024. Faworytką bukmacherów jest oczywiście Aryna Sabalenka. - Gdybyś ktoś powiedział mi na początku roku, że będę w finale US Open, to bym się długo śmiała. Nie myślałam, że tu będę. Mam szansę na tytuł i mogę to zrobić w moim kraju ojczystym. To jest idealne - powiedziała Jessica Pegula, pogromczyni Igi Świątek w ćwierćfinale.

Sabalenka - Pegula O której godzinie finał kobiet US Open 2024

Mecz Aryna Sabalenka - Jessica Pegula w finale US Open 2024 kobiet zostanie rozegrany w sobotę 7 września. Początek finału kobiet Sabalenka - Pegula o godzinie 22 polskiego czasu. Transmisja TV z finału US Open Sabalenka - Pegula na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i na platformie MAX.

