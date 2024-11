i Autor: AP Photo Aryna Sabalenka

Wygadała się

Aryna Sabalenka ma już plan na świętowanie po WTA Finals. Tak zamierza odreagować batalię ze Świątek

Aryna Sabalenka po zwycięstwie z Jasmine Paolini (6:3, 7:5) jest już pewna awansu do półfinału WTA Finals i jest o krok od zapewnienia sobie pozycji numer jeden w rankingu na zakończenie roku. Wystarczy, że wygra jeszcze jeden mecz i ostatecznie zamknie drogę do pogoni Igi Świątek. Sytuacja Białorusinki i tak jest komfortowa, co widać nawet po jej postawie. Sabalenka nie miała oporów, aby zdradzić, jak zamierza odreagować trudy całego sezonu już po turnieju w Rijadzie.