Aryna Sabalenka nie kryje opinii na temat Igi Świątek! Jest komentarz rywalki Polki, tak ją określiła!

Aryna Sabelnka i Iga Światek toczą bój o pierwszeństwo w kobiecym tenisie. Jak na razie Białorusinka i Polka zajmują kolejno pierwsze i drugie miejsce w zestawieniu, a WTA Finals może być kolejnym aktem tej rywalizacji. Na temat Świątek wypowiedziała się sama Sabalenka, która określiła wielką rywalkę bardzo pięknymi słowami.

Aryna Sabalenka podsumowała Igę Świątek. Co za słowa w kierunku rywalki!

Sabalenka w rozmowie z "Arab News" stwierdziła wprost, że chciałaby zdominować ranking WTA tak jak Serena Williams i Iga Świątek. Białorusinka nie kryje swojego podziwu dla Polki.

- Zawsze chciałam zdominować tour, tak jak Serena i tak jak Iga, która potrafiła to robić przez tak długi czas. I ona wciąż jest blisko. Wszystko rozstrzygnie się po tym turnieju, więc kto wie? (...) One są naprawdę inspirujące i oczywiście chcę zdominować rywalizację tak jak one. Ale staram się skupiać na sobie, na doskonaleniu siebie. Muszę mieć pewność, że mam wszystkie narzędzia, aby tego dokonać - mówiła w rozmowie z Arab News.

Jak mówi Sabalenka, wprost uwielbia rywalizować z Polką.

- Myślę, że to naprawdę wspaniale, że mamy tę rywalizację. Uwielbiam ją, ponieważ zmusza nas do pracy nad sobą i stawania się lepszymi każdego dnia. Motywuje nas to do ciągłej pracy, do ciągłego poszukiwania czegoś nowego, samodoskonalenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego - mówi Sabalenka.

