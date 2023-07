i Autor: AP Aryna Sabalenka w półfinale Wimbledonu! Iga Świątek straci tron liderki rankingu WTA?

Polka przestanie być numerem 1?

Aryna Sabalenka w półfinale Wimbledonu! Iga Świątek straci tron liderki rankingu WTA?

ch 15:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Aryna Sabalenka pokonała Amerykankę Madison Keys 6:2, 6:4 i jest w półfinale Wimbledonu. A to oznacza, że już w czwartek może sobie zapewnić awans na fotel liderki rankingu WTA. Jeżeli Białorusinka awansuje do finału Wimbledonu, wyprzedzi Igę Świątek, która jest numerem 1 od 67 tygodni. Polka we wtorek odpadła z londyńskiego Szlema po porażce (5:7, 7:6, 2:6) z Eliną Switoliną.