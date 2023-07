Aryna Sabalenka wpadnie w furię po tych słowach Igi Świątek! Polka zagrała pupilkowi Łukaszenki na nosie

Udział rosyjskich i białoruskich sportowców w kolejnych zawodach niezmiennie wzbudza ogromne emocje, oczywiście ze względu na bestialską wojnę i barbarzyńskie działanie Rosjan na terenie Ukrainy. Dlatego też dziennikarze nie zamierzają odpuszczać i regularnie pytają m.in. Arynę Sabalenkę o jej podejście do konfliktu zbrojnego, który ma miejsce w naszych wschodnich sąsiadów. Białorusinka, z którą chętnie fotografuje się Aleksandr Łukaszenka przed startem Wimbledonu od razu zaznaczyła, że nie będzie odpowiadać na pytania o tematyce politycznej i wojennej, ale wcześniejsze słowa Igi Świątek mogą jej się spodobać.

Najlepsza rakieta na świecie podgrzała atmosferę tuż przed rozpoczęciem rywalizacji na angielskich kortach i wyznała pytana przez dziennikarzy, że jej zdaniem wszyscy zawodnicy nie tylko powinni odpowiadać na takie pytanie kierowane przez dziennikarzy, ale przede wszystkim powinni określić, że są przeciwko bestialskiej wojnie, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą.

- Na pewno to dobrze, że Wimbledon prosi graczy, by mówili otwarcie o tym, co myślą o wojnie i kogo wspierają. Powinniśmy pokazać dobre wartości i na tym się skupiam. Myślę, że każdy powinien być przeciwko wojnie, to dla mnie logiczne. Patrząc na to, co wydarzyło się w zeszłym roku, sądzę, że to sprawiedliwe, że zadaje się takie pytania - wyznała Iga Świątek tuż przed rozpoczęciem rywalizacji na Wimbledonie.

