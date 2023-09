Aryna Sabalenka zmieniła się nie do poznania. Zobaczyć ją w takim wydaniu to rzadkość, aż raziło po oczach

Rywalizacja Aryny Sabalenki z Igą Świątek rozgrzewała tenisowy świat. Od kilku miesięcy obie zawodniczki dominują w kobiecym tenisie i gdy spotykały się na korcie, spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Panie nieco "korespondencyjnie" toczyły również bój o pozycję liderki rankingu WTA. Sabalenka bardzo długo deptała Polce po piętach, aż w końcu udało się jej wyprzedzić rywalkę.

Sabalenka w niecodziennej kreacji. Tylko spójrzcie

Stało się to po niedawno zakończonym US Open. Na amerykańskim turnieju Świątek niespodziewanie odpadła już w IV rundzie, a Białorusinka doszła do finału, w którym przegrała z Coco Gauff. Mimo wszystko dobrnięcie do najważniejszego spotkania na US Open wystarczyło, aby wskoczyć na pozycję liderki światowych list. Teraz Sabalenka może nieco zmieniła otoczenie i pojawiła się na ekskluzywnym wydarzeniu. Tenisistka była gościem "Vogue World", która odbyła się w jednym z londyńskich teatrów. Sabalenka zaprezentowała się w wyraźnym makijażu i błyszczącej stylizacji. W takim wydaniu Białorusinka pokazuje się rzadko.