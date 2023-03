ATP Dubaj PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobił Hubert Hurkacz w Dubaju? Jakie są premie ATP Dubaj 2023

Mąż Agnieszki Radwańskiej do wszystkiego się przyznał. W końcu wyjawił tę tajemnicę, jego życie potoczyłoby się inaczej

Hubert Hurkacz walczy w turnieju ATP w Dubaju, a jego rywalem w 2. rundzie jest Pawel Kotow. Jeżeli pokona Rosjanina, to w ćwierćfinale zagra z Novakiem Djokoviciem. Hurkacz walczy w Dubaju po triumfie w turnieju ATP w Marsylii. To było jego pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym sezonie, a szóste w całej karierze. Poprzednio Hurkacz wygrał turnieje w Winston-Salem, Miami, Delray Beach, Halle i Metz. W Dubaju Polak zazwyczaj spisywał się bardzo dobrze. Rok temu odpadł dopiero w półfinale po zaciętym i dramatycznym meczu i nieco pechowej porażce (6:3, 5:7, 6:7) z Rosjaninem Andriejem Rublowem.

ATP Dubaj 2023 PREMIE Ile zarobił Hurkacz w Dubaju

Hubert Hurkacz ponad tydzień temu wypadł z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O cenne punkty Polak walczył w Marsylii, ale to zawody rangi ATP 250, więc tenisista z Wrocławia mimo triumfu nie zdołał wrócić do pierwszej "10". Teraz walczy w Dubaju, gdzie do zgarnięcia jest więcej punktów (ATP 500). Hurkacz może również zarobić duże pieniądze. Poniżej lista premii w turnieju ATP Dubaj 2023.

I runda - 22 270 dolarów

II runda - 41 765

1/4 finału - 78 235

1/2 finału - 153 125

Finalistka - 287 320

Zwycięzca - 533 990