Australian Open PREMIE Ile za zwycięstwo w turnieju? Fortuna dla mistrzyni!

Iga Świątek walczyła w Australian Open 2025 wspaniale, awansowała do półfinału, ale uległa w nim Amerykance Madison Keys 7:5, 1:6, 6:7(8-10). Nie zmienia to jednak faktu, że nagroda finansowa za olbrzymi wysiłek Polce się należy. A pula nagród w Australian Open jest rekordowa - 96,5 mln dolarów australijskich czyli aż 10 mln więcej niż rok temu. - Podwyższyliśmy nagrody pieniężne w każdej rundzie Australian Open, głównie w kwalifikacjach oraz w pierwszych rundach. Najlepsi gracze na świecie otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli im inwestować we własne kariery - stwierdził z dumą Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Mistrzowie Australian Open w singlu zarobią po 3,5 mln dolarów australijskich czyli ok. 9 mln zł! Premie faktycznie wzrosły, ale problemem jest australijska waluta. Jeszcze dwa lat temu, kiedy zaczynał się Australian Open 2023, kurs dolara australijskiego, w którym wypłacane są nagrody w Melbourne, wynosił 3,02 zł. Potem ekonomia kraju Kangurów miała spore problemy. Do spowolnienia gospodarczego doszła rosnąca inflacja, a podwyższane stopy procentowe nie wyhamowały spadku wartości waluty. Przez kolejne dwa lata dolar australijski (AUD) osłabił się tak, że jego kurs to obecnie 2,56 zł. Iga Świątek za awans do półfinału Australian Open zarobiła 1,1 mln dolarów australijskich czyli ok. 2,816 mln złotych.

Australian Open 2025 Nagrody pieniężne PREMIE w turniejach singlowych

Kurs 1 AUD – 2,56 zł

1. runda – 338 tys. zł (132 000 AUD)

2. runda – 512 tys. (200 000)

3. runda – 742 tys. (290 000)

4. runda – 1,075 mln (420 000)

1/4 finału – 1,702 mln (665 000)

1/2 finału – 2,816 mln (1 100 000)

Finalista – 4,864 mln (1 900 000)

Zwycięzca – 8,96 mln (3 500 000)

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Super Tenis - wywiad z Timem Henmanem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.