Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobią zwycięzcy? Ogromne premie dla mistrzów!

Przed nami finały Australian Open 2024 w turniejach singlowych. W finale kobiet powalczą Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng. Białorusinka, która w Melbourne broni tytułu, idzie jak burza, gromiąc kolejne rywalki. 21-letnia Qinwen Zheng po raz pierwszy gra w finale Szlema. Miała bardzo łatwą drabinkę, na drodze do finału nie pokonała ani jednej zawodniczki z... Top-50 rankingu WTA. W finale mężczyzn zagrają Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew. Młody Włoch w półfinale pokonał 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 broniącego tytułu Novaka Djokovicia, 10-krotnego mistrza Australian Open. Miedwiediew ograł 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3 Alexandra Zvereva. Po pięciu setach w meczu z Hubertem Hurkaczem znów walczył pięć setów, co może mieć ogromne znaczenie w niedzielnym finale.

Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne Jaka premia dla zwycięzców w singlu?

Pula nagród w Australian Open jest rekordowa - 86,5 mln dolarów australijskich czyli aż 10 mln więcej niż rok temu. Mimo to Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i inni polscy tenisiści zarobią w Melbourne... mniej niż w 2023 r. A wszystko przez... problemy australijskiej gospodarki. - Podwyższyliśmy nagrody pieniężne w każdej rundzie Australian Open, głównie w kwalifikacjach oraz w pierwszych rundach. Najlepsi gracze na świecie otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli im inwestować we własne kariery - stwierdził z dumą Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Premie faktycznie wzrosły, ale problemem jest australijska waluta. Rok temu, kiedy zaczynał się Australian Open 2023, kurs dolara australijskiego, w którym wypłacane są nagrody w Melbourne, wynosił 3,02 zł. Potem ekonomia kraju Kangurów miała spore problemy. Do spowolnienia gospodarczego doszła rosnąca inflacja, a podwyższane stopy procentowe nie wyhamowały spadku wartości waluty. Przez 12 miesięcy dolar australijski (AUD) osłabił się tak, że jego kurs to obecnie 2,66 zł.

Dlatego mimo podwyższenia wysokości turniejowych premii (o ok. 13 proc.), w przeliczeniu na złotówki nasi tenisiści zarobią mniej niż rok temu. Dla porównania choć nagroda dla zwycięzców w singlu wzrosła z 2,975 mln do 3,15 mln AUD, w polskiej walucie zmalała z 8,98 mln do 8,38 mln.

Australian Open 2024 PREMIE w turniejach singlowych

Kurs 1 AUD – 2,66 zł

1. runda – 120 000 AUD (dolar australijski)

2. runda – 180 000

3. runda – 255 000

4. runda – 375 000

1/4 finału – 600 000

1/2 finału – 990 000

Finalista – 1 725 000

Zwycięzca – 3 150 000

Australian Open 2024 PREMIE w deblu (do podziału)

1. runda – 36 000 AUD (dolar australijski)

2. runda – 53 000

3. runda – 75 000

1/4 finału – 128 000

1/2 finału – 227 500

Finaliści – 400 000

Zwycięzcy – 730 000

Australian Open 2024 PREMIE w mikście (do podziału)