Australijczycy wybuczeli Igę Świątek po meczu. Wystarczyło jedno zdanie Polki

Australijczycy wybuczeli Igę Świątek po wygranym meczu. Prosty powód

Po raz pierwszy w tym roku na korcie imienia Roda Lavera w Melbourne Idze Świątek poszło szybko, łatwo i przyjemnie. Wiceliderka rankingu WTA w 61 minut uporała się z Rebeccą Sramkovą i wywalczyła awans do 3. rundy Australian Open 2025. Wyrównała więc wynik sprzed roku, kiedy niespodziewanie odpadła już na tym etapie. Tym razem mamy nadzieję na lepszy wynik, choć przed Polką trudne starcie z mistrzynią US Open 2021 - Emmą Raducanu. Bój dwóch gwiazd tenisa z pewnością przykuje uwagę wielu kibiców, również tych postronnych, których w Australii nie brakuje. Świątek przekonała się o tym zresztą po meczu drugiej rundy, gdy została wybuczana za dość niefortunne słowa o Melbourne.

- Bądź ostrożna z odpowiedzią - uprzedzała ją prowadząca rozmowę na korcie po pytaniu o... kawę. Polska tenisistka uwielbia ten napój i została poproszona o porównanie kawy z Melbourne na tle reszty świata. Jej odpowiedź wyraźnie nie spodobała się lokalnym patriotom, których nie zabrakło na jej meczu ze Sramkovą.

Iga Świątek rozgromiła Rebeccę Sramkovą!

- Cóż, muszę powiedzieć... W Sydney znalazłam lepsze kawiarnie. Ale nie... - Świątek musiała przerwać, bo jej słowa o innym australijskim mieście wywołały głośne gwizdy i buczenie.

- Ale nie, nie, posłuchajcie. Chodzi o to, że nie łatwo mi zasnąć, więc w trakcie Szlema mój poziom kofeiny musi być niższy i piję kawę wyłącznie przed meczem. Nie zrobiłam więc dobrego researchu i przepraszam za moją odpowiedź. Do tego ogólnie uważam, że w Australii trudno o złą kawę. Każda kawiarnia jest jakościowa, a moje zamówienie to zawsze mleczna kawa z mlekiem owsianym - wytłumaczyła się nieco zakłopotana Polka, a publiczność przyjęła jej słowa. Ten fragment rozmowy szybko stał się hitem internetu.

Niezależnie od lokalnych animozji na linii Melbourne - Sydney, nawet w temacie kawy, nie powinno mieć to żadnego znaczenia w kontekście tenisa. Mecz 3. rundy Świątek - Raducanu zapowiada się pasjonująco i raszynianka z pewnością może liczyć na wsparcie z trybun, nie tylko od polskich kibiców.

