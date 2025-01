Iga Świątek rozgromiła Rebeccę Sramkovą RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Australian Open

Na żywo Iga Świątek - Rebecca Sramkova Kiedy gra Iga Świątek 3. runda Australian Open Z kim i o której godzinie kolejny mecz? 6:0, 6:2 KONIEC! Iga Świątek rozgromiła Słowaczkę Rebeccę Sramkovą. Potrzebowała na to 67 minut. Polka w 3. rundzie Australian Open! 40-30 Iga po godzinie gry ma już piłkę meczową 30-30 Iga kapitalnie przeszła z głębokiej defensywy do ataku. Potem był kończący punkt bekhend 15-30 Return Igi w siatkę. Złości się na siebie mimo wysokiego prowadzenia w meczu 15-15 Niecelny return Polki 15-0 Iga uderzeniem z dużą rotacją wymusiła kolejny błąd rywalki 6:0, 5:2 Gem Świątek. Na koniec efektowna akcja Igi - mocny serwis a potem kończący punkt mocny drive-volley 40-15 Precyzyjny forhend Igi, trafiła w boczną linię 30-15 Autowy bekhend Polki 30-0 Słowaczka znów popełnia proste błędy 15-0 Niecelny bekhend Słowaczki 6:0, 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce i jest już blisko zwycięstwa 40-15 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki i ma breakpointy 30-15 Podwójny błąd serwisowy Sramkovej 15-15 Teraz ładny forhend Igi, trafiła w boczną linię 0-15 Niecelny forhend Świątek 6:0, 3:2 Gem Świątek. Słowaczka gra lepiej niż w pierwszym secie, stara się wywierać presję. Ale Iga opanowała sytuację i znów prowadzi w drugim secie 40-30 Błąd Słowaczki 30-30 Sramkova zagrała za końcową linię 15-30 Autowy forhend Polki 15-15 Sramkova pod presją zagrała w aut 0-15 Świetny return Słowaczki 6:0, 2:2 Gem Sramkova. Słowaczka podniosła swój poziom. Gem wygrany do zera przy jej serwisie 0-40 Iga pod presją uderzyła w taśmę 0-30 Dobry serwis Słowaczki 0-15 Niecelny bekhend Polki na koniec intensywnej wymiany 6:0, 2:1 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi. Gem wygrany do zera 40-0 Iga przegoniła rywalkę po korcie. Na koniec Słowaczka zagrała za końcową linię 30-0 Mocny i płaski serwis Igi 15-0 Skuteczny wolej Polki przy siatce 6:0, 1:1 Gem Sramkova. Słowaczka zgarnia pierwszego gema i świętuje, jakby wygrała cały mecz 0-40 Sramkova blisko wygrania gema 0-30 Ładny forhend Słowaczki, pod samą końcową linię 0-15 Niecelny return Polki 6:0, 1:0 Gem Świątek. Na koniec minimalnie niecelny bekhend Słowaczki 40-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 40-15 Pewny bekhend Polki i bojowe "JAZDA" 30-15 Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu 15-15 A teraz błąd Sramkovej 0-15 Duży aut po bekhendzie Igi Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 6:0 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka błyskawicznie zgarnia pierwszego seta. Wygrała go do zera w zaledwie 26 minut 40-30 Dobry zaskakujący forhend Słowaczki, Iga spóźniła się do piłki 40-15 Precyzyjny bekhend Igi i są już piłki setowe 30-15 Podwójny błąd serwisowy Słowaczki 15-15 Autowy return Igi 15-0 Kapitalny bekhend Polki, a potem pewny drive-volley naszej gwiazdy 5:0 Gem Świątek. Na koniec znów prosty błąd Słowaczki, forhend w siatkę 40-30 Iga popracowała w defensywie, a rywalka znów na koniec dłuższej wymiany zagrała w aut 30-30 Błąd Słowaczki na koniec długiej i ciekawej wymiany 15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-15 Niecelny forhend Igi 15-0 Niecelny return Słowaczki 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Polka znakomitym forhendem wymusiła błąd rywalki 40-15 Kolejny błąd Słowaczki. Są breakpointy 30-15 Niecelny return Polki 30-0 Podwójny błąd serwisowy Sramkovej 15-0 Autowy forhend Sramkovej 3:0 Gem Świątek. Polka powiększa przewagę. Gra szybko, a rywalka popełnia błędy 40-15 Iga ruszyła do siatki i popisała się dokładnym wolejem 30-15 Kolejny błąd Słowaczki 15-15 Pierwsza dłuższa wymiana. Na koniec świetny forhend Igi z dużą rotacją 0-15 Dobry głęboki return Sramkovej 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów błąd Sramkovej, która straciła serwis mimo prowadzenia w gemie 40-0 Iga ma już breakpointa, podwójny błąd serwisowy Słowaczki 40-40 Dokładny bekhend Polki 30-40 Słowaczka pod presją uderzyła w siatkę 15-40 Pierwszy dzisiaj dobry return Igi 0-40 Iga zagrała w siatkę 0-30 Return Polki w siatkę 0-15 Dobry serwis Sramkovej 1:0 Gem Świątek. Na koniec znów dobry serwis Polki. Pewnie obronione podanie w gemie otwarcia 40-15 Słowaczka zagrała w siatkę 30-15 As serwisowy Igi 15-15 Polka pod presją zagrała w aut 15-0 Iga zaczęła od świetnego serwisu na zewnątrz GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa już rozgrzewka Rebecca Sramkova przeżyła koszmar! Ojciec wyrzucił ją z domu, niedowidzi na jedno oko! Tutaj sylwetka Rebecci Sramkovej. Słowaczka wiele przeszła w życiu... Polka i Słowaczka właśnie pojawiły się na korcie Świątek i Sramkova czekają już w korytarzu Polka zagra dzisiaj na Rod Laver Arena, głównej arenie Australian Open Iga Świątek za chwilę pojawi się na korcie, a trwa już mecz Huberta Hurkacza Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Rebecca Sramkova w 2. rundzie Australian Open. Początek spotkania o godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu

Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open gra Rebeccą Sramkovą (nr 49 WTA), która miała bardzo udaną końcówkę poprzedniego sezonu. Wygrała turniej WTA w Tajlandii i poprowadziła reprezentację Słowacji do finału finałów BJK Cup. Po tym, co waleczna Słowaczka przeszła w życiu, z pewnością tanio skóry nie sprzeda. Wyrzucona z domu przez ojca jako nastolatka przez trzy miesiące jadła tylko ryż, bo nie miała pieniędzy. Do tego doszły kontuzje i inne poważne problemy ze zdrowiem Urodziła się z poważną wadą wzroku i do dzisiaj niemal w ogóle nie widzi na lewe oko. - Nie wiem, jak to jest mieć dobry wzrok. Próbowałam nosić soczewki kontaktowe, ale niewiele mi pomogły - zdradziła Słowaczka, której karierę przerywały na długo kontuzje pleców, łokcia, barku i stopy.

Świątek - Sramkova NA ŻYWO Relacja live wynik meczu Australian Open

Do tego doszedł dramatyczny konflikt z jej ojcem, pierwszym trenerem tenisistki. Kiedy Rebecca Sramkova była młodziutka, wziął pożyczkę i zbudował dla niej korty tenisowe, na których mogła trenować. Ich relacje były jednak coraz bardziej napięte. - Kiedy miałam 18 lat, wyrzucił mnie z domu i zerwaliśmy na długo wszelkie kontakty. Musiałam stanąć na własnych nogach - opowiadała słowackim mediom. - Właśnie przekonałam się, że kocham tenis i że zostanę przy nim, nawet gdybym miała umrzeć z głodu. Przez trzy miesiące jadłam ryż, bo nie nie stać mnie było na inne jedzenie, nie miałam środków do życia. To właściwie cud, że udało mi się o siebie zadbać. Mój ojciec był przekonany, że mi się nie uda. Myślał, że wrócę i będę go błagać – wspominała Rebecca Sramkova.