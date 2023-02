Barbora Krejcikova naprawdę powiedziała to o meczu z Igą Świątek! Odważne słowa Czeszki

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Barborą Krejcikovą w finale turnieju WTA w Dubaju. Czeszka w znakomitym stylu ograła w półfinale Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 5:7, 6:0, a w ćwierćfinale sprawiła niespodziankę, pokonując 0:6, 7:6, 6:1 Arynę Sabalenkę, mistrzynię Australian Open i wiceliderkę rankingu WTA. Teraz Krejcikova zmierzy się ze Świątek, światową jedynką. Polka w pierwszym półfinale Iga Świątek pokonała 6:4, 6:2 Amerykankę Coco Gauff i było to już szóste zwycięstwo naszej gwiazdy nad tą utalentowaną tenisistką.

Finał Iga Świątek - Barbora Krejcikova w Ostrawie. To była wspaniała bitwa!

Iga Świątek i Barbora Krejcikova ostatnio stoczyły pasjonujący bój w finale turnieju WTA w Ostrawie. Po 3 godzinach i 17 minutach niesamowitej walki Czeszka pokonała liderkę rankingu 5:7, 7:6(4), 6:3. Iga Świątek zmagała się wtedy z uciążliwym przeziębieniem. Podobnie jest teraz, Polka w Dubaju też jest zakatarzona i zachrypnięta. Ale zapewnia, że choroba nie wpływa na jej grę. - Boli mnie gardło. To typowe. Jestem po prostu przeziębiona. Nie pierwszy raz podczas turniejów. Mam już doświadczenie - uśmiechała się Polka.

Barbora Krejcikova o meczu z Igą Świątek. Odważne słowa Czeszki

Kto będzie górą w finale? Mecz Iga Świątek - Barbora Krejcikova zapowiada się pasjonująco. Nieco wolniejsze korty w Dubaju pasują obu tenisistkom, które prezentują się znakomicie. - Ostatnie zwycięstwa zdecydowanie dodały mi pewności siebie. Myślę, że moja gra poprawia się z każdym meczem i jestem z tego bardzo zadowolona - powiedziała Krejcikova po awansie do finału. - Finał? To będzie nowy mecz, nowy dzień, inna rywalka. Dlatego muszę się dzisiaj dobrze wyspać i po prostu postarać się jak najlepiej przygotować, ponieważ będę grała z najlepszą zawodniczką na świecie - dodała Czeszka, a zapytana o zwycięstwo nad Igą Świątek w Ostrawie i sposób na polską dominatorkę, odpowiedziała: - Cóż, na pewno nie powiem, co jutro będę robić i jak ją pokonałam w Ostrawie - zaśmiała się sympatyczna Barbora. - Muszę powiedzieć, że to zawsze duże wyzwanie. Ale ja uwielbiam wyzwania. Spodziewam się, że będzie to naprawdę trudne, ponieważ Iga jest w świetnej formie i dobrze gra. Ale wierzę, że ja też gram dobrze. Myślę, że mogę znaleźć plan, który pozwoli mi ją odepchnąć ją trochę. Wierzę, że mam szansę - dodała Krejcikova.

Iga Świątek i Barbora Krejcikova grały ze sobą w sumie trzy razy. Pierwsze dwa mecze wygrała Polka. Najpierw pokonała Czeszkę 6:4, 6:2 w Miami Open 2021, a potem w tym samym roku ograła ją także 3:6, 7:6, 7:5 na drodze do pierwszego triumfu w Rzymie. Krejcikova to mistrzyni Roland Garros 2021. Potem miała duże problemy zdrowotne, ale odbudowała formę.

Mecz Iga Świątek - Barbora Krejcikova w finale turnieju WTA w Dubaju zaplanowano na sobotę 25 lutego 2023. Początek finału o godzinie 16 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału Świątek - Krejcikova w Dubaju dzisiaj.