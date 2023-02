Iga Świątek - Coco Gauff RELACJA NA ŻYWO ONLINE Półfinał WTA Dubaj Iga Świątek - Gauff NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 24.02.2023

Na żywo Iga Świątek - Coco Gauff Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Początek spotkania po godzinie 14 polskiego czasu

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Początek meczu po godzinie 14 polskiego czasu. Iga Świątek była ostatnio prawdziwą zmorą 19-letniej Amerykanki, która ma wielki talent, ale na Igę nie znalazła dotąd sposobu. Świątek i Gauff grały ze sobą w sumie już pięć razy, a nasza gwiazda wygrała pewnie wszystkie te spotkania, nie tracąc w nich żadnego seta. - Zagram bez presji i dam z siebie wszystko - mówi Coco Gauff. W drugim półfinale Amerykanka Jessica Pegula zagra z Czeszką Barborą Krejcikovą, która wyeliminowała wczoraj Arynę Sabalenkę.

Iga Świątek niestety walczy w Dubaju z przeziębieniem. Już w trakcie środowego meczu z Ludmiłą Samsonową (6:1, 6:0) widać było, że Polka ma wyraźne kłopoty ze zdrowiem. Jak donosi lokalny "Khaleej Times" liderka rankingu WTA miała problemy z mówieniem. Z tego powodu nie wzięła udziału w pomeczowej konferencji prasowej. Na kilka pytań odpowiedziała za pośrednictwem internetowej aplikacji WhatsApp, nie wiedząc jeszcze, że jej ćwierćfinałowy mecz z Karoliną Pliskovą się nie odbędzie. Czeszka wycofała się z rywalizacji, jako powód podając infekcję wirusową i skurcze. Iga Świątek bez gry awansowała do piątkowego półfinału.

Iga Świątek mimo przeziębienia w meczu z Ludmiłą Samsonową zagrała wspaniale. Czy jednak przeziębienie nie osłabi Polki? Paula Wolecka z zespołu Igi Świątek uspokaja: "W Doha były bardzo trudne warunki, niska odczuwalna temperatura, silny wiatr i Igę po prostu przewiało. Jest lekko przeziębiona, podobnie jak parę innych zawodniczek. Konferencję odbyła wyjątkowo w formie odpowiedzi na whatsapp, żeby oszczędzać głos, bo ma z nim lekkie problemy" - wyjaśnia Paula Wolecka, PR-menedżerka liderki rankingu.

Iga Świątek ostatnio pokonała Coco Gauff 6:3, 6:0 w WTA Finals w Teksasie. Wcześniej z podobną łatwością zdemolowała młodą Amerykankę 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego. W minionym roku ograła Gauff również w Miami (6:3, 6:1) i w finale Roland Garros (6:1, 6:3). Polka będzie faworytką, ale ciemnoskóra tenisistka z USA nie zamierza składać broni. Coco Gauff zapytana o mecz z Igą Świątek, wypowiadała się o niej z szacunkiem, ale nie ukrywała też, że jej celem będzie zwycięstwo. I że wierzy w to, iż jest w stanie w końcu pokonać polską dominatorkę. - Czego nauczyłam się w tych poprzednich meczach z Igą? Na pewno we wszystkich pięciu zrobiłem coś złego! - zaśmiała się Coco Gauff. - Szczerze mówiąc, ona gra świetny tenis i nie bez powodu jest numerem 1 na świecie. Po prostu muszę grać w swoją grę i zdecydowanie uważam, że teraz gram lepiej niż wtedy, gdy ostatnio z nią walczyłam. Ranking to tylko liczba. Musisz wyjść na kort z wiarą, że możesz wygrać. I to właśnie zamierzam zrobić jutro - dodała Amerykanka, która w 1/4 finału pokonała 6:2, 7:5 swoją rodaczkę Madison Keys.

Igę Świątek i Coco Gauff sporo łączy. Polka i Amerykanka już w bardzo młodym wieku musiały radzić sobie z ogromną presją oczekiwań. Ostatnio lepiej wytrzymuje tę presję Iga, ale Gauff - tak jak Świątek - zadziwia niezwykłą dojrzałością, wypowiadając się tak, jakby była dużo starsza. Często odważnie komentuje problemy polityczno-społeczne, jak rasizm czy ostatnio przemoc z użyciem broni. – Cieszę się, że tak dobrze jej idzie, bo wiem, z jak dużą presją musi sobie radzić – mówiła Iga Świątek o Cori Gauff. – Zawsze była tą wielką nadzieją na przyszłość, to musiało być dla niej trudne – dodała Polka.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w 1/2 finału turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w piątek 24 lutego 2023 r. Początek meczu Świątek - Gauff po godzinie 14 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Gauff.