WTA Dubaj PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w Dubaju? Jakie są premie w turnieju WTA Dubaj 2023

Iga Świątek walczy w Dubaju i nie zwalnia tempa! W całym turnieju w Katarze straciła zaledwie 5 gemów, dając wyraźny sygnał, że znów jest w kapitalnej formie. Udowodniła to również w Dubaju, nie dając szans Leyli Fernandez, byłej finalistce US Open, a potem gromiąc Ludmiłę Samsonową. Kolejny mecz rozpędzona Iga Świątek miała zagrać z Czeszką Karolina Pliskova, ale rywalka wycofała się z gry. O finał Iga Świątek walczy z Amerykanką Coco Gauff. Niestety Polka zmaga się również z przeziębieniem.

Iga Świątek rok temu odpadła w turnieju w Dubaju dość szybo. W 1/8 finału Polka przegrała wtedy z Łotyszką Jeleną Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7) i była to jej ostatnia porażka przed niesamowitą serią 37 zwycięstw, która skończyła się dopiero w londyńskim Wimbledonie. Korty w Dubaju są nieco wolniejsze niż rok temu. Zmieniono też piłki. Wydaje się, że te zmiany powinny być korzystne dla Igi Świątek. - Zwykle jest tu znacznie bardziej sucho. Pamiętam, że w zeszłym roku korty były bardzo szybkie. Cieszę się, że w tym roku w końcu mamy te same piłki co w Australian Open, ponieważ każdego roku musieliśmy co tydzień dostosowywać i zmieniać piłkę, co było dla mnie dość głupie - stwierdziła Iga Świątek.

W turnieju WTA Dubaj 2023 tenisistki walczą o rankingowe punkty i duże pieniądze. Tym razem ranga turnieju i pula nagród są większe niż rok temu. Iga Świątek za awans do półfinału zarobiła już 138 tysięcy dolarów. Poniżej lista premii w turnieju WTA Dubaj 2023.

I runda - 12 848 dolarów

II runda - 17 930

III runda - 31 650

1/4 finału - 63 350

1/2 finału - 138 000

Finalistka - 267 690

Zwycięzca - 454 500