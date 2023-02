Coco Gauff szczerze o meczu z Igą Świątek! Amerykanka nie gryzła się w język, rzuciła wyzwanie Polce

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Dubaju zagra z Coco Gauff. Młoda Amerykanka pokonała 6:2, 7:5 swoją rodaczkę Madison Keys. Iga Świątek tego dnia odpoczywała, bo Czeszka Karolina Pliskova zrezygnowała z gry, oddają ćwierćfinałowy mecz walkowerem. Świątek i Gauff doskonale się znają. Polka regularnie ogrywa ciemnoskórą tenisistkę z USA, która ma ogromny talent, ale na Igę nie znalazła dotąd sposobu. Świątek i Gauff grały ze sobą w sumie już pięć razy, a Polka wygrała pewnie wszystkie te spotkania, nie tracąc w nich żadnego seta. Ostatnio ograła Coco 6:3, 6:0 w WTA Finals w Teksasie. Wcześniej z podobną łatwością zdemolowała młodą Amerykankę 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego. W minionym roku pokonała Gauff również w Miami (6:3, 6:1) i w finale Roland Garros (6:1, 6:3). - Iga na korcie wszystko robi dobrze - podkreśla Coco Gauff.

Coco Gauff szczerze o meczu z Igą Świątek! Mocne słowa Amerykanki

Kiedy teraz stało się jasne, że Coco Gauff znów zagra z Igą Świątek, zapytana o Polkę Amerykanka uśmiechnęła się szeroko. - Czego nauczyłam się w tych poprzednich meczach z Igą? Na pewno we wszystkich pięciu zrobiłem coś złego! - zaśmiała się Coco Gauff. - Szczerze mówiąc, ona gra świetny tenis i nie bez powodu jest numerem 1 na świecie. Jutro zagram bez presji. Po prostu muszę grać w swoją grę i zdecydowanie uważam, że teraz gram lepiej niż wtedy, gdy ostatnio z nią walczyłam. Ranking to tylko liczba. Musisz wyjść na kort z wiarą, że możesz wygrać. I to właśnie zamierzam zrobić jutro - dodała Amerykanka/

Iga Świątek i Coco Gauff - sporo ich łączy

Igę Świątek i 19-letnią Coco Gauff sporo łączy. Obie już w bardzo młodym wieku musiały radzić sobie z ogromną presją oczekiwań. Ostatnio lepiej wytrzymuje tę presję Iga, ale Gauff - tak jak Świątek - zadziwia niezwykłą dojrzałością, wypowiadając się tak, jakby była dużo starsza. Często odważnie komentuje problemy polityczno-społeczne, jak rasizm czy ostatnio przemoc z użyciem broni. – Cieszę się, że tak dobrze jej idzie, bo wiem, z jak dużą presją musi sobie radzić – mówiła Iga Świątek o Cori Gauff. – Zawsze była tą wielką nadzieją na przyszłość, to musiało być dla niej trudne – dodała Polka.

Początek półfinału Iga Świątek - Coco Gauff w Dubaju w piątek po godzinie 14 polskiego czasu.