Była mistrzyni i olimpijka pełna podziwu dla Magdaleny Fręch. „Oczy mi się zaświeciły!” [ROZMOWA SE]

Pani Katarzyna parę lat temu wybrana została najlepszą zawodniczką 70. lecia Górnika Bytom. Królowała na rodzimych kortach jeszcze przed tym, nim naszych kibiców rozpieszczać zaczęły zwycięstwami Magdalena Grzybowska czy Marta Domachowska, o siostrach Radwańskich i Idze Świątek nie mówiąc. Dziś, po okresie rozbratu z tenisem, znów szkoli tenisowy narybek w Krakowie. I z uwagą śledzi oczywiście wielki świat w ukochanej dyscyplinie.

„Super Express”: - Magdalena Fręch wygrała z Caroliną Garcią! Wydarzenie?

Katarzyna Teodorowicz-Lisowska: - Wydarzenie! Nie widziałam pierwszego seta, ale jak usłyszałam, że Magda wygrała go 6:4, to mi się oczy zaświeciły! Strasznie się w czasie drugiej partii denerwowałam. A potem strasznie cieszyłam! Nie znam osobiście Magdy, ale widzę, że to dziewczyna, która bardzo mozolnie – trochę jak Łukasz Kubot – buduje tę swoją karierę, rozkręca ją powoli. Wie pan, co w ten środowy poranek największą frajdę zwróciło moją uwagę?

- Nie wiem.

- To, jak irytowała się Garcia. Mam wrażenie, że spodziewała się spacerku w meczu z Magdą. A Polka grała agresywnie, trzymała długą piłkę, świetnie biegała. Była strasznie zadziorna, waleczna, ani na milimetr nie odpuściła Francuzce, która momentami dostawała napadów furii!

- Co się pani w grze Magdy podobało najbardziej?

- Wiedziałam, że jest waleczna, ma wielkie serce do walki. Ale przecież grała przeciwko dziewczynie dużo wyżej notowanej, będącej w gazie i mającej papiery na pierwszą dziesiątkę WTA. A nie przestraszyła się jej, zagrała chyba na 120 procent swoich możliwości, z wielką wiarą w to, co robi. Biegała wspaniale. Od strony technicznej zaś bardzo mi się jej backhand podobał.

- Między obiema zawodniczkami było prawie 50 miejsc różnicy w rankingu. To w dzisiejszym tenisie jest duża różnica?

- Powiedziałabym, że wręcz przepaść – konkretnie właśnie w kontekście Garcii. Owszem, ona jest dziś dziewiętnasta w rankingu, ale jej miejsce jest w dziesiątce. To zawodniczka z takimi umiejętnościami, że gdyby mi dziś ktoś powiedział, że jest piąta w świecie, uwierzyłabym mu bez cienia wątpliwości. Półtora roku temu wygrała w Warszawie z Igą Świątek i triumfowała w całym turnieju. Sroce spod ogona nie wypadła Jej tenis jest bardzo – w cudzysłowie – męski: ofensywny, nieprzyjemny dla rywalki. Ona i Ons Jauber grają nieco inny tenis, niż reszta czołówki.

- Paniom w metrykę zaglądać nie wypada, ale Magdalena Fręch to dziś zawodniczka doświadczona, ma 26 lat. Jej kariera może jeszcze nabrać rozpędu?

- Ojej, czasem jakaś szesnastolatka wejdzie jak burza do czołówki światowej, a czasem dopiero w wieku 23-25 lat zaczynają wygrywać regularnie. Magdę na pewno podziwiać trzeba za jej upór; gra małe i duże turnieje, a jej konsekwencja w działaniu jest wielka. Drobnymi kroczkami, o 4-5 miejsc, przesuwa się w górę rankingu. A teraz pewnie będzie mieć w nim pozycję najwyższą w życiu.

- Przed Fręch konfrontacja z kwalifikantką z Rosji, w której to Polka będzie faworytką. Bo tu przepaść jest jeszcze większa, niż między Garcią a Magdą. Prognozy?

- Na pewno jest w stanie wygrać. Ale pamiętajmy, że tak wielki sukces, jakiego Magda właśnie doświadczyła, czasem powodu efekt „Łał, właśnie to zrobiłam”. Jak to działa – nie wiem, ale dość często ten następny mecz gra się dużo gorzej. I potwierdzają to wszystkie statystyki tenisowe (śmiech).

- Czyli rozumiem, że po sukcesie trzeba się pilnować w tym następnej grze?

- Tak, bo same rankingi nie grają. OK, Rosjanka zajmuje 190. miejsce, ale tu jest już w trzeciej rundzie, więc po drodze zapewne wygrała z kilkoma dobrymi dziewczynami i należy ją doceniać. Na tym etapie już nie ma nikogo, kto się ucieszy z samej obecności w trzeciej rundzie, się położy na korcie i odda mecz bez walki.

- W zeszłym roku polscy kibice cieszyli się z sensacyjnego półfinału Magdy Linette w Australian Open. Dziś inną Magdę stać na powtórkę?

- Fręch rzeczywiście gra na razie świetnie, natomiast ja bym się tak nie rozpędzała z tym półfinałem. Trzecia runda to jest jej życiowy sukces. Chciałabym oczywiście, żeby zaszła jak najdalej; czołowa „szesnastka” być może jest w jej zasięgu. Ale „rozjechać” jakąś następną dziewczynę z pierwszej dziesiątki? Chyba nie będzie łatwo, choć naprawdę z przyjemnością patrzy się na to, z jaką wiarą gra w Melbourne. Jeśli w kolejnych meczach nie zabraknie jej tej wiary i sił, to… jestem ciekawa, jak daleko zajdzie. Niech ta jej piękna przygoda trwa jak najdłużej.

Piękne zwycięstwo Magdaleny Fręch❗ 🤩Skrót meczu z Caroline Garcią w 2. rundzie #AusOpen 👇 pic.twitter.com/V7MAr4VkBk— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) January 17, 2024

