Chcesz zobaczyć Igę Świątek w Warszawie? Musisz sięgnąć głęboko do kieszeni! Ceny biletów na turniej z udziałem Polki zwalają z nóg

Niedawno zakończony Wimbledon był słodko-gorzki dla Igi Świątek. Co prawda Polka dotarła do ćwierćfinału imprezy, czyli najdalej w swojej dotychczasowej karierze, ale porażka na tym etapie z Eliną Switoliną budzi spory niedosyt wśród kibiców. Zwłaszcza przez przebieg meczu, bowiem Polka miała już niemal w garści pierwszy set, ale wypuściła go z rąk w zasadzie w niewytłumaczalny sposób. Co więcej, później zdołała wygrać drugą partię, ale ostatecznie przegrała decydującą odsłonę. Mimo odpadnięcia na tym etapie Świątek pozostała liderką WTA i może ze spokojem szykować się do dalszej części sezonu, która odbywać się będzie znów na kortach twardych. Pierwszym turniejem Polki po Wimbledonie będzie właśnie ten rozgrywany w Warszawie.

Iga Świątek zagra w Warszawie. Trzeba słono zapłacić, aby zobaczyć ją na żywo

Organizatorzy turnieju zdecydowali się pójść na rękę Idze Świątek oraz innym zawodniczkom. Tenisistki wskazywały przed rokiem, że nawierzchnia ziemna na turnieju w Warszawie nie była idealna, natomiast sama Iga Świątek stwierdziła, że powrót na mączkę po trawiastym Wimbledonie i przed turniejami na nawierzchni twardej nie jest dla niej najlepszym rozwiązaniem.

Nie chcąc tracić tak znamienitej uczestniczki organizatorzy turnieju postanowili więc zmienić nawierzchnię na twardą i turniej z udziałem m.in. liderki rankingu WTA ruszy już za kilka dni. Od dawna w sprzedaży są już bilety i na spotkanie Igi Świątek cena biletu wynosi od 90 do 130 zł za normalną wejściówkę oraz 300 zł za bilet VIP. Można już także zakupić bilet na finał i wówczas trzeba zapłacić minimum 160 zł, lub 600 zł w opcji VIP. Warto zauważyć, że zostało już bardzo mało wejściówek!