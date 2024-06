Coco Gauff popłakała się podczas meczu z Igą Świątek. Młoda Amerykanka nie wytrzymała, ogromne nerwy

Sonda Czy Iga Świątek wygra Roland Garros 2024? Tak Nie

Zajmująca obecnie 3. miejsce w rankingu WTA Coco Gauff stanęła przed olbrzymią szansą, aby po raz drugi w swojej karierze pokonać Igę Świątek i to w półfinale Ronald Garros. Piekielnie ważne starcie miało również ogromny ładunek emocjonalny, co młoda Amerykanka potwierdziła podczas drugiego seta. Po jednym z serwisów polskiej tenisistki sędzia liniowy wywołał aut, jednak sędzia główna zmieniła decyzję i przyznała punkt Idze Świątek uznając, że piłka była zagrana prawidłowo. To wywołało reakcję Gauff, której wielu kibiców mogło się nie spodziewać. Młoda, bo zaledwie 20-letnia Amerykanka popłakała się po tej decyzji. Szybko jednak wzięła się w garść i wygrała gema, przełamując w dodatku Igę Świątek przy stanie 1:3.