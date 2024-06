Odśwież relację

Iga Świątek i Coco Gauff walczą w półfinale Roland Garros. Panie grały ze sobą już aż 11 razy, a Polka jest prawdziwą zmorą młodej Amerykanki. Bilans tej jednostronnej rywalizacji to 10-1 dla liderki rankingu. Gauff pokonała Świątek jedynie rok temu na szybkim korcie twardym w Cincinnati. - Ona jest oczywiście numerem 1 na świecie i wygrała ten turniej już trzy razy – powiedział Gauff. - Myślę, że po prostu muszę podejść do tego meczu z pewnością siebie. Kiedy grałam z nią w Cincinnati, nie podeszłam do meczu z myślą: "Och, nigdy wcześniej jej nie pokonałam, nigdy nie wygrałam z nią seta" - stwierdziła Coco Gauff, która jest przekonana, że stać ją na zwycięstwo nad polską Królową Mączki.

Świątek - Gauff RELACJA NA ŻYWO wynik Półfinał Roland Garros

Iga Świątek ostatni raz ograła Coco Gauff krótko przed Roland Garros, w półfinale turnieju WTA w Rzymie wygrała 6:4, 6:3. Mistrzyni US Open nie kryła rozczarowania, ale też podkreślała, że zagrała dobre spotkanie. I doceniła klasę Igi Świątek. - Prawdopodobnie przeciwko każdej innej rywalce bym dzisiaj wygrała - powiedziała po tym meczu Coco Gauff. - Wiem, że muszę ją pokonać, jeśli chcę wygrać Rolanda Garrosa. Zamierzam wykorzystać to, czego się dzisiaj nauczyłam i spróbować zastosować to podczas naszego następnego meczu, mam nadzieję, że już na Rolandzie Garrosie - dodała wtedy Amerykanka.