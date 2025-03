Dajana Jastremska naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Jasna deklaracja przed meczem w Indian Wells

Szczerze mówiąc, nie czułam się najlepiej fizycznie w Dubaju, miałam napięte ramię i szyję. Od zeszłorocznej kontuzji ramienia często się napina, ale nad tym pracuję i na szczęście teraz jest dobrze. Warunki tutaj w Indian Wells nie są łatwe z powodu silnego wiatru, ale jestem do tego przyzwyczajona. Każdy dzień jest inny, więc dostosowuję się do tego, jak się czuję - powiedziała Dajana Jastremska, a pytana o Igę Świątek dodała: Iga ma świetną kondycję i doskonałą wizję kortu. Moje mocne strony to szybkość i mocne uderzenia. Ostatnio zawiódł mnie mój serwis, więc tym razem po prostu spróbuję wykorzystać wszystkie swoje najlepsze cechy. Postaram się być zachować koncentrację.