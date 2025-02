Rywalka Igi Świątek to prawdziwa piękność! Od zdjęć Dajany Jastremskiej robi się gorąco jak w saunie

Świątek zagra przeciwko ukraińskiej piękności!

Iga Świątek i Dajana Jastremska mogły spotkać się już wcześniej w cyklu WTA. Polka sensacyjnie przegrała jednak z Lindą Noskovą w 3. rundzie Australian Open 2024 i Czeszka dotarła później do ćwierćfinału, w którym zmierzyła się właśnie z Dajaną Jastremską. Ukrainka była wówczas na fali i po pokonaniu Markety Vondrousovej, Warwary Graczowej, Emmy Navarro i Wiktorii Azaernki rozprawiła się również z utalentowaną Czeszką. Jastremską zatrzymała w półfinale Qinwen Zheng. Tamten wynik był dla niej indywidualnie najlepszy, jeśli chodzi o starty w turniejach wielkoszlemowych, ale ostatecznie nie był zapowiedzią większych sukcesów niż te, które odnosiła kilka lat wcześniej. Po świetnym Australian Open Ukrainka odpadała szybko z kolejnych turniejów, często już na 1. czy 2. rundzie. Co ciekawe, najlepiej radziła sobie w Wielkim Szlemie: dotarła do 3. rundy Rolanda Garrosa oraz Wimbledonu. Na igrzyskach olimpijskich przegrała już w drugim spotkaniu, a następnie przegrała... 6 meczów z rzędu w kolejnych turniejach WTA.

Początek 2025 roku jest już dla Jastremskiej sporo lepszy, niż końcówka roku. Ukrainka dotarła do ćwierćfinału w Hobart, 3. rundy Australian Open (tu straciła masę punktów) i finału w Linzu. Teraz jest już w 3. rundzie turnieju WTA 1000 Dubaj 2025, gdzie zagra właśnie z Igą Świątek (w 1. rundzie pokonała Magdę Linette). Jastremska żyje jednak nie tylko tenisem. Jak wiele sportsmenek w tych czasach jest ona bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie korzysta z Instagrama, gdzie publikuje zdjęcia z treningów czy turniejów tenisowych, ale nie żałuje też fanom innych materiałów. 24-latka często publikuje prywatne zdjęcia, również takie w strojach kąpielowych czy odważnych kreacjach wieczorowych. Trzeba przyznać, że Jastremska może pochwalić się nieprzeciętną urodą, a więcej jej zdjęć znajdziecie w galerii powyżej.