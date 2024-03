Danielle Collins wygrała Miami Open! Wielki triumf kończącej karierę Amerykanki!

Mąż Agnieszki Radwańskiej bez ogródek o życiu intymnym tenisistów. Powiedział to publicznie, odkrył tabu

Danielle Collins pokonała 7:5, 6:3 Jelenę Rybakinę w finale Miami Open 2024! Końcówka była niezwykle dramatyczna, a niesiona dopingiem amerykańskiej publiczności tenisistka z USA nie wykorzystała kilku piłek meczowych, zanim domknęła spotkanie. Collins zajmuje dopiero 53. miejsce w rankingu, więc jej triumf to duża niespodzianka. Pochodząca z Florydy doświadczona zawodniczka od początku turnieju demolowała kolejne rywalki, wygrywając wysoko, szybko i pewnie. Widać było, że szybkie korty jej pasują, a w wymagających warunkach czuje się dobrze, bo zna je doskonale. W półfinale Collins ograła 6:3, 6:2 Jekaterinę Aleksandrową, rosyjską pogromczynię Igi Świątek.

Występ Jeleny Rybakiny w sobotnim finale Miami Open nie był za to żadną niespodzianką. Reprezentująca Kazachstan Rosjanka rok temu też w nim zagrała, ale w meczu o tytuł uległa rozpędzonej Petrze Kvitovej. Teraz też obeszła się smakiem, przegrywając z natchnioną rywalką. Collins zgarnęła 1000 punktów do rankingu i aż 1,1 mln dolarów premii. Amerykanka od wielu lat zmaga się z ciężką chorobą. Już na początku tego reku zdradziła, że to jej ostatni sezon w karierze. Z powodów zdrowotnych ma duże problemy, żeby zajść w ciążę. Teraz chce się skupić na realizacji celów w życiu prywatnym.

Miami Open to dla pochodzącej z Florydy Danielle Collins wyjątkowy turniej. W 2018 r. sprawiła w nim wielką sensację, dochodząc aż do półfinału i pokonując m.in. słynną Venus Williams. To był przełomowy występ w jej karierze. Wcześniej grała głównie w rozgrywkach uniwersyteckich i mniejszych turniejach, bo nie miała pieniędzy na rywalizowanie w profesjonalnym cyklu.

