Iga Świątek gra w WTA Madryt. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

To z nią Iga Świątek może zagrać w półfinale WTA Stuttgart. Jest już rywalka! Polka ma z nią lepszy bilans

To byłby trudny mecz

Iga Świątek kontynuuje walkę na kortach ziemnych. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz i odpadła w ćwierćfinale po już szóstej z rzędu porażce z Jeleną Ostapenko (3:6, 6:3, 2:6). Czasu na rozpamiętywanie tego niepowodzenia nie ma. Tuż po świętach ruszy turniej WTA 1000 w Madrycie. W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) Iga Świątek bronić będzie tytułu. Rok temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe.

Iga Świątek gra w Madrycie. Kiedy pierwszy mecz?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Madrycie zacznie w 2. rundzie. Polka pierwszy mecz zagra zatem w czwartek 24 kwietnia lub w piątek 25 kwietnia. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski - dzieliła się spostrzeżeniami. - Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie.

WTA Madryt DRABINKA pełna gwiazd! Silna obsada turnieju!

Poza Igą Świątek w turnieju WTA Stuttgart 2025 zagrają m.in. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andriejewa, Madison Keys czy Jasmine Paolini. Do rywalizacji w tourze wraca też nieobecna w Stuttgarcie Jelena Rybakina.

Kiedy losowanie WTA Madryt 2025 DRABINKA będzie znana w niedzielę!

Losowanie drabinki WTA Madryt 2025 zaplanowano na niedzielę 20 kwietnia. Początek ceremonii losowania o godzinie 18.

