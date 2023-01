Ewa Brodnicka sprzedaje swoje nagie zdjęcia! Będziesz je mógł powiesić u siebie w domu na ścianie, co za widoki

Ewa Brodnicka postanowiła pokazać dość odważną publikację na swoich mediach społecznościowych. Była bokserka, która ostatnimi czasy udzielała się w federacjach freak-fightowych pokazała na mediach społecznościowych wyjątkowo gorące publikacje, które, co ciekawe, można powiesić u siebie w domu. Okazuje się, że gwiazda, która sprzedaje swoje nagie zdjęcia na portalu Only Fans, wydała kalendarz, który zawiera gorące ujęcia jej ciała. Kiedy to zobaczycie, nie będziecie mogli uwierzyć.

Ewa Brodnicka sprzedaje swoje nagie zdjęcia. Będziesz je mógł powiesić u siebie w domu

O tym, że Ewa Brodnicka sprzedaje swoje nagie zdjęcia za pośrednictwem portalu "Only Fans" wiadomo od pewnego czasu. Teraz, sportsmenka przygotowała specjalną publikację dla wszystkich, którzy postanowili zakupić subskrybcję na jej profilu na portalu z rozbieranymi fotografiamii i przygotowała dla nich specjalny kalendarz, zawierający gorące publikacje. Jak na razie sportsmenka ujawniła, jak prezentuje się okładka wydawnictwa i miesiąc styczeń. Trzeba przyznać, że znajdziemy tam bardzo gorące zdjęcia. Aby zobaczyć inne, odważne zdjęcia Ewy Brodnickiej, przejdź do galerii powyżej.

