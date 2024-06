Fani Igi Świątek będą w siódmym niebie! Prawdziwa dominacja liderki światowego rankingu

Iga Świątek dominuje w kobiecym tenisie. Raszynianka od 25 kwietnia nie przegrała meczu, dokładając dwa zwycięstwa, podczas turnieju w Madrycie, a później w Rzymie. 23-latka to prawdziwa maszyna, która nie daje najmniejszych szans swoim rywalkom. We wcześniej wspomnianych imprezach dwukrotnie okazała się lepsza w finale od Aryny Sabalenki, natomiast na kortach Rolanda Garrosa nie będzie mogła zmierzyć się w walce o trofeum z odwieczną rywalką. Białorusinka niespodziewanie odpadła w ćwierćfinale po porażce z 17-letnią Mirrą Andriejewą. Rosjanka w półfinale nie zdołała się przeciwstawić Jasmine Paolini. Włoszka zdominowała przeciwniczkę pokonując ją 6:3, 6:1 i to właśnie 28-latka stanie przed szansą pokonania Świątek.

Sonda Czy Iga Świątek wygra Roland Garros 2024? Tak Nie

Prawdziwa dominacja Igi Świątek! Liderka światowego rankingu z ogromną przewagą

Za plecami Świątek doszło do niemałych zmian, a dokładnie mowa o zajęciu przez Coco Gauff drugiej pozycji w rankingu. Amerykanka wyprzedziła Arynę Sabalenką. Według wirtualnego rankingu Polka ma na swoim koncie 10995 punktów, w poniedziałkowym zestawieniu będzie miał przynajmniej 3007 oczek przewagi na Amerykanką. Jeśli 23-latka pokona Gauff to różnica wzrośnie do 3707 punktów. W przypadku trzeciej Sabalenki ta przewaga prezentuje się następująco: 3207 oczek w przypadku porażki Świątek, a przy zwycięstwie liderki światowego rankingu będzie wynosiła aż 3907 punktów.