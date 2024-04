i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Szwajcaria – Polska w Billie Jean King Cup

Fani Igi Świątek usłyszeli fantastyczną wiadomość. To spore zaskoczenie, chodzi o mecz reprezentacji Polski

ch | mż 19:16

Tenisistka numer jeden na świecie Iga Świątek po dwóch latach przerwy wraca do reprezentacji Polski. W piątek i w sobotę nasze tenisistki powalczą w Biel ze Szwajcarią o awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Do czwartkowego popołudnia nie było wiadomo, czy polscy kibice będą mogli obejrzeć to wydarzenie na ekranach. Mamy jednak do zakomunikowania świetne wiadomości!