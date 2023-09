i Autor: Twitter/US Open Finał Coco Gauff - Aryna Sabalenka Relacja NA ŻYWO Finał US Open Gauff - Sabalenka WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Finał US Open Gauff - Sabalenka Relacja na żywo i wynik na sport.se.pl Coco Gauff i Aryna Sabalenka zagrają w finale US Open 2023. Amerykanka i Białorusinka zagrają ze sobą po raz szósty. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla Gauff, ale ostatnio górą była Sabalenka, która teraz też jest faworytką. Tenisistka z Mińska zaraz po US Open już na pewno zostanie nową liderką rankingu WTA. Stawką finału kobiet US Open jest tytuł mistrzyni i aż 3 mln dolarów. Śledź naszą relację na żywo i wynik finału US Open kobiet Gauff - Sabalenka.

Coco Gauff kontra Aryna Sabalenka w finale kobiet US Open 2023. Amerykanka i Białorusinka walczą o tytuł, 2000 punktów w rankingu WTA i 3 mln dolarów premii. Gauff i Sabalenka grały ze sobą 5 razy. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla młodej tenisistki z USA. Panie ostatni raz spotkały się w tym sezonie w Indian Wells i Sabalenka rozbiła wtedy Gauff 6:4, 6:0. Białorusinka już na pewno wyprzedzi Igę Świątek w rankingu. Po raz pierwszy zostanie numerem 1. Finał Gauff - Sabalenka RELACJA NA ŻYWO Finał US Open kobiet WYNIK LIVE Na żywo Coco Gauff - Aryna Sabalenka Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z finału US Open kobiet - Coco Gauff - Aryna Sabalenka. Początek finału o godzinie 22 polskiego czasu Odśwież relację Coco Gauff w US Open 2023 walczy o premierowy wielkoszlemowy triumf w karierze. W półfinale pokonała 6:4, 7:5 Czeszkę Karolinę Muchovą i było to już drugie jej zwycięstwo nad tą zawodniczką w krótkim czasie (poprzednio w finale WTA Cincinnati). Aryna Sabalenka w pierwszym secie meczu z Madison Keys dała się zupełnie zdominować, ale potem po dwóch kolejnych zaciętych partiach wyszarpała zwycięstwo 0:6, 7:6, 7:6. W drugim secie Białorusinka wpadła w szał. Przegrywając 0:6, 1:2, zaczęła wykrzykiwać przekleństwa w kierunku swojego boksu. Rzucała też rakietami. Sabalenka wrzeszczała po rosyjsku, ale kibice znający ten język łatwo przetłumaczyli jej słowa. "Kij raz w roku wystrzeli. Ale dlaczego k... w półfinale, s...o?!" - wrzeszczała Aryna Sabalenka, mając pewnie na myśli świetną grę Madison Keys, która do tego momentu grała jak natchniona. Poniżej wideo z tą nieprzyjemną sytuacją. Gauff - Sabalenka NA ŻYWO Finał US Open Relacja live wynik Mecz Coco Gauff - Aryna Sabalenka w finale US Open 2023 zostanie rozegrany sobotę 9 września. Początek finału kobiet Gauff - Sabalenka o godzinie 22 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału US Open kobiet Gauff - Sabalenka.