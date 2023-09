Finał Miedwiediew - Djoković Relacja NA ŻYWO Finał US Open Miedwiediew - Djoković WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Coco Gauff mistrzynią US Open! Aryna Sabalenka ograna w finale! Finał US Open Gauff - Sabalenka WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Ile Iga Świątek traci do Aryny Sabalenki w rankingu WTA po US Open? Duża przewaga, ale mogło być gorzej!

Witamy w naszej relacji na żywo z finału Open 2023 mężczyzn Daniił Miedwiediew - Novak Djoković. Początek finału o godzinie 22 polskiego czasu

Daniił Miedwiediew i Novak Djoković grają w finale US Open 2023. Rosjanin i Serb walczyli ze sobą już 14 razy, a bilans tej rywalizacji to 9-5 dla Djoko, ale ostatnio górą był Rosjanin. To powtórka finału z 2021 r. Wtedy Miedwiediew pokonał 6:4, 6:4, 6:4 Djokovicia w finale US Open, sprawiając niespodziankę i było to jego jedyne wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze.

Daniił Miedwiediew i Novak Djoković w tym sezonie zagrali ze sobą dwa razy - najpierw wygrał 6:3, 6:4 Djoko w Adelajdzie, a ostatnio górą był Rosjanin - 6:4, 6:4 w Dubaju. Teraz faworytem jest Serb, ale zajmujący 3. miejsce w rankingu Miedwiediew w US Open spisuje się naprawdę świetnie. Pokazał to choćby w półfinale z Carlosem Alcarazem, w którym zdominował młodego gwiazdora z Hiszpanii, obrońcę tytułu. - Każdy finał Wielkiego Szlema jest to kolejna szansa na zapisanie się historii – powiedział Djoković. - Mam tego świadomość i oczywiście jestem z tego bardzo dumny, ale nie pozwalam sobie też na refleksję nad tymi sprawami i myślenie o historii w tym sensie. Kiedy robiłem to w przeszłości, na przykład podczas finału w 2021 roku, być może byłem przytłoczony okazją i szansą i spisywałem się słabiej. Nie chcę, żeby to się powtórzyło, więc postaram się skupić na tym, co należy zrobić i przygotować się taktycznie do tego meczu - dodał Djoković.

Novak Djoković to mistrz 23 Szlemów, a po US Open już na pewno wróci na tron lidera rankingu ATP. W półfinałach Serb pokonał 6:3, 6:2, 7:6 rewelacyjnego Amerykanina Bena Sheltona, a Rosjanin wyeliminował broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraz. Miedwiediew pokonał lidera rankingu ATP 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. - Wyzwanie polega na tym, że grasz z gościem, który wygrał 23 turnieje Wielkiego Szlema, a ja mam tylko jednego – powiedział Daniił Miedwiediew o finale z Novakiem Djokoviciem. - Kiedy pokonałem go tutaj w finale w 2021 roku, przeszedłem samego siebie i trzeba to zrobić jeszcze raz. Nie ma innego wyjścia - dodał Rosjanin.

Mecz Daniił Miedwiediew - Novak Djoković w finale US Open 2023 zostanie rozegrany w niedzielę 10 września. Początek finału US Open Miedwiediew - Djoković o godzinie 22 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału US Open Miedwiediew - Djoković.