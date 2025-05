Hubert Hurkacz zabrał głos po pierwszym meczu w Genewie. Cenne zwycięstwo po ciężkim dniu

Mats Wilander wierzy w odrodzenie Igi Świątek już w Roland Garros! To będzie kluczowe [WYWIAD]

Efektowny debiut Huberta Hurkacza w Genewie. W godzinę z okładem awansował do kolejnej rundy

Iga Świątek w potrzasku. Taka sytuacja przed Roland Garros. Nie do pozazdroszczenia

Hubert Hurkacz po dobrym występie w turnieju ATP 1000 w Rzymie, gdzie doszedł do ćwierćfinału i obronił 31. miejsce w rankingu, teraz walcz w Genewie. To zawody niższej rangi (ATP 250), a Polak traktuje je jako ostatnie przetarcie przed wielkoszlemowym Roland Garros. Hubi rywalizację w Szwajcarii rozpoczął od starcia z wracającym do gry po 2,5-miesięcznej przerwie Francuzem Arthurem Cazaux.

Mats Wilander wierzy w odrodzenie Igi Świątek już w Roland Garros! To będzie kluczowe [WYWIAD]

Hurkacz - Cazaux: Zwycięstwo Polaka. Kiedy kolejny mecz?

Hubert Hurkacz i Arthur Cazaux musieli sporo poczekać na rozpoczęcie spotkania. W Genewie od rana padał deszcz, co mocno opóźniło wtorkowe mecze. Dopiero chwilę przed 17 tenisiści wyszli na kort i rozpoczęli mecz, który od początku przebiegał w dobrym tempie. Polak wygrał pewnie 6:4, 6:3, meldując się w 2. rundzie. Kolejny mecz zagra już w środę (21 maja) i zmierzy się z innym Francuzem - Arthurem Rinderknechem.

Hubert Hurkacz komentuje pierwszy mecz w Genewie

Hubert Hurkacz po zwycięstwie nad Arthurem Cazaux skomentował spotkanie. I tradycyjnie podziękował kibicom za wsparcie. Oto wypowiedź wrocławianina:

Cieszę się z mojego pierwszego zwycięstwa w Genewie. Nie był to łatwy mecz. Dzisiejszy dzień był dość deszczowy i czekaliśmy na to, czy ostatecznie zagramy. Mecze też się przesuwały i warunki były dość ciężkie, jeżeli chodzi o piłkę, jak szybko latała, jak szybko odbijała się od rakiety, więc na pewno nie było łatwo. Ale cieszę się, że mam ten pierwszy mecz za sobą i będę miał okazję walczyć w kolejnych. Dziękuję wszystkim za super wsparcie - powiedział Hubert Hurkacz.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie