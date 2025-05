i Autor: Associated Press Iga Świątek

Między młotem a kowadłem

Iga Świątek w potrzasku. Taka sytuacja przed Roland Garros. Nie do pozazdroszczenia

Już w niedzielę (26 maja) startuje turniej Roland Garros, w którym tradycyjnie wszystkie oczy będą zwrócone na Igę Świątek. Kilka dni wcześniej rozpoczęły się kwalifikacje do tej wielkoszlemowej imprezy. We wtorek awans do kolejnej rundy wywalczyła m.in. Maja Chwalińska, przed którą teraz mecz ze Słowenką Kają Juvan o wyjątkowym znaczeniu dla... Igi Świątek.