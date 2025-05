i Autor: AP Photo Robert Johansson, reprezentacja Norwegii w skokach

Skoki

Norweg zawieszony po skandalu kończy karierę! Wielki rywal Kamila Stocha powiedział dość

Smutna wiadomość dla wszystkich kibiców skoków narciarskich pojawiła się we wtorek, 20 maja. Jeden z czołowych skoczków ostatnich lat, Robert Johansson, kończy karierę! Norweg był jednym z zawieszonych po skandalu z kombinezonami na ostatnich MŚ w Trondheim. Jak twierdzi rywal Kamila Stocha i pozostałych polskich skoczków, pozbawiło go to startu w pożegnalnych zawodach w marcu.