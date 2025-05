Jasmine Paolini podbiła Rzym! To zła wiadomość dla Igi Świątek!

Pierwszy set z problemami Linette w tle

Magda Linette przystępowała do tego spotkania po cennym zwycięstwie w pierwszej rundzie nad Barborą Krejcikovą. Rebecca Sramkova z kolei wyeliminowała Julię Putincewą. Obie zawodniczki miały okazję zmierzyć się dotychczas tylko raz – we wrześniu ubiegłego roku w Hua Hin górą była Słowaczka.

Początek meczu drugiej rundy w Strasburgu należał zdecydowanie do Polki. Magda Linette w imponującym stylu wygrała trzy pierwsze gemy, obejmując prowadzenie 3:0 w zaledwie 14 minut. Wydawało się, że kontroluje przebieg wydarzeń na korcie. Kolejne dwa gemy były jednak niezwykle zacięte i długie, trwając łącznie aż 20 minut. Linette miała szansę na kolejne przełamanie w czwartym gemie, lecz jej nie wykorzystała. Chwilę później sama musiała bronić się przed utratą serwisu, co uczyniła skutecznie. Uwagę mogły przykuwać jednak problemy zdrowotne Polki, która co jakiś czas sięgała po chusteczkę.

Sramkova zdołała wrócić do gry, pewnie wygrywając swoje podanie, a następnie przełamując Linette, przez co przewaga Polki stopniała do 4:3. Słowaczka złapała rytm i miała nawet dwie piłki na kolejne przełamanie, ale poznanianka zdołała wyjść z opresji i po autowym returnie rywalki prowadziła 5:4. Ostatecznie, po godzinie i dwóch minutach walki, Linette zamknęła pierwszą partię wynikiem 6:4, wykorzystując drugą piłkę setową po efektownym bekhendowym winnerze.

Magda Linette przed turniejami w USA: Nic się nie zmieniło! Nie czuję zmiany

Dominacja Polki w drugiej odsłonie i pewny awans

Druga partia rozpoczęła się równie obiecująco dla Magdy Linette. Polka szybko wygrała swoje podanie, a następnie, po pięknej akcji przy siatce, przełamała Sramkovą, wychodząc na prowadzenie 2:0. Trzeci gem zakończył się asem serwisowym naszej reprezentantki, co dało jej, podobnie jak w pierwszym secie, prowadzenie 3:0 po zaledwie 14 minutach gry. Linette grała z dużą pewnością siebie i po kolejnym skutecznym zagraniu z bekhendu ponownie przełamała rywalkę, budując komfortową przewagę 4:0.

Choć Słowaczka zdołała jeszcze odrobić jedno przełamanie i wygrać swój serwis, zmniejszając straty na 2:4, Polka nie pozwoliła jej na więcej. Linette szybko odzyskała kontrolę, wychodząc na prowadzenie 5:2. Serwując po zwycięstwo w meczu, nasza tenisistka nie dała rywalce większych szans. Przy stanie 40-0 posłała asa, a następnie wygrywający serwis dał jej trzy piłki meczowe. Już pierwszą z nich wykorzystała, gdy Słowaczka zagrała w siatkę.

Całe spotkanie trwało godzinę i 38 minut. Magda Linette pokonała Rebeccę Sramkovą 6:4, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Strasburgu. Jej kolejną przeciwniczką, w meczu zaplanowanym na czwartek, będzie zwyciężczyni pojedynku między Xinyu Wang a Eleną Rybakiną.

