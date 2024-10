Hubert Hurkacz - Alex Michelsen RELACJA NA ŻYWO: Wynik live meczu 1. rundy ATP Paryż 29.10.2024

To Wim Fissette zmieni w grze Igi Świątek? Ekspert nie ma wątpliwości, chodzi o bolączkę naszej gwiazdy

Hubert Hurkacz - Alex Michelsen 0:0 (0:0, -:-)

Na żywo Hubert Hurkacz - Alex Michelsen Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Alex Michelsen w 1. rundzie turnieju ATP 1000 w Paryżu! Początek już o godzinie 11:00.

Hubert Hurkacz ostatni mecz rozegrał 27 września w Tokio. Po porażce z Jackiem Draperem zrobił sobie miesięczną przerwę aż do turnieju rangi ATP 1000 w Paryżu. Dzisiaj, 29 października, zagra w 1. rundzie tej imprezy z Aleksem Michelsenem. W trakcie przerwy najlepszy polski tenisista stracił kilka pozycji w rankingu ATP i obecnie zajmuje w nim 14. miejsce, a w stolicy z Francji jest rozstawiony z numerem "12". Tylko czołowa "8" drabinka otrzymała w pierwszej rundzie wolny los. Hurkacz rozpoczyna rywalizację już na tym etapie i we wtorek zagra o awans do drugiej rundy.

Hurkacz - Michelsen na żywo relacja live. Wynik meczu 1. rundy ATP Paryż

Zwycięzca meczu Hurkacz - Michelsen zna już swojego kolejnego rywala. W następnej fazie turnieju na lepszego z tej pary czeka Francuz Arthur Rinderknech (ATP 60.), który w poniedziałek wygrał z Tomasem Machacem po kreczu Czecha w drugim secie. Co ciekawe, już w 1/8 finału Polak może spotkać się ze swoim przyjacielem i prawdziwą zmorą - Grigorem Dimitrowem. Rozstawiony z "8" Bułgar ograł go w zeszłym roku w ćwierćfinale, a teraz ponownie trafili do jednej części drabinki. Najpierw Hurkacz musi jednak wygrać z Michelsenem, a następnie z Rinderknechem.