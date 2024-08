i Autor: Twitter Hubert Hurkacz i trener Craig Boynton zakończyli współpracę! Po 5 latach!

Odważna decyzja

Hubert Hurkacz i trener Craig Boynton postanowili zakończyć współpracę. Amerykański szkoleniowiec poinformował o tym na Instagramie. To reakcja na kolejny rozczarowujący występ Polaka w US Open. W siódmym występie w Nowym Jorku Hurkacz już po raz szósty odpadł w 2. rundzie, która pozostaje dla niego barierą nie do przejścia. W pozostałych Szlemach, poza jednym sukcesem w Wimbledonie (półfinał), też zawodził.