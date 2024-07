Craig Boynton: Hubert Hurkacz mógłby być kierowcą Formuły 1

Hubert Hurkacz, który w poniedziałek meczem z Mołdawianinem Radu Albotem rozpocznie walkę na trawie Wimbledonu, to wielki fan motoryzacji. Na samych zainteresowaniach się nie kończy - Hubi jest znakomitym kierowcą. Zaskakujące rzeczy zdradził w rozmowie z portalem Sportskeeda.com Craig Boynton, amerykański trener Polaka.

- Kiedy zaczęliśmy razem pracować, byłem zaskoczony tym, jak bardzo pasjonuje się Formułą 1 - zdradził trener Craig Boynton. - Na różnych turniejach mają symulatory F1 i Hubi był w nich o ułamki sekund gorszy od najlepszych na świecie. To niesamowite, jaki on jest dobry za kierownicą samochodu. Myślę, że mógłby zostać kierowcą F1, gdyby nie był taki wysoki - dodał amerykański trener o swoim podopiecznym, który mierzy 196 cm. - Zresztą on jest dobry we wszystkim, za co się weźmie. Miałem wielką frajdę, patrząc, jak szybko nauczył się dobrze grać w golfa. Jest też mistrzem w ping pongu - dodał szkoleniowiec Hurkacza.

